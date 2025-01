OL : un nouveau stand Bocuse ouvre devant le stade

Comme révélé au moment de l'annonce de la prolongation du partenariat entre l'OL et le groupe Bocuse, un nouveau stand ouvre aux abords du stade. Au menu, des burgers gourmets.

Mi-décembre, l'OL officialisait la prolongation de sa collaboration avec le groupe Bocuse. Né en 2016, ce partenariat a notamment permis la création la "Brasserie des Lumières" au Grand Stade de Décines. Mais désormais, le fameux restaurant à la vue panoramique sur la pelouse a un petit frère. Comme révélé lors de la précédente annonce, un stand flambant neuf sera à votre service dès ce week-end. À l'occasion de la réception de Montpellier samedi à 17 heures, le "Bocuse Original Comptoir" fera ses débuts, renforçant l'offre gastronomique aux abords de l'enceinte sportive.

Le burger au bœuf vendu 11 euros

On y dénichera des burgers faits maison, se voulant "savoureux" et "gourmands". Les supporters pourront venir assouvir leur faim avec un sandwich au bœuf à 11 euros. On y servira également des barquettes de frites (4€), des chips (3€), des cookies (3,5€) et du pop-corn (4€).

Du côté des boissons, il vous sera proposé une bouteille d'eau plate (3€), du Coca-Cola (4€), du thé glacé (4€) ou encore une bière blonde (8€ pour 50 centilitres). Rendez-vous donc dès le 4 janvier pour l'inauguration. Cette nouveauté entre dans le cadre du développement de la politique "Food & Beverage" du club. Une stratégie récemment primée par la Ligue avec l'obtention du Label Or pour la deuxième année de suite.