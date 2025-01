OL - Mercato : Pierre Sage veut un groupe de 20 joueurs de champ

Au moment de dresser la liste des souhaits pour le mercato, Pierre Sage a clairement indiqué qu'il espérait réduire son effectif. Il a même donné un objectif précis.

Après deux jours complets dans ce mercato hivernal, l'Olympique lyonnais a déjà laissé partir trois joueurs. Deux ventes tout d'abord, Jeffinho (Botafogo) et Gift Orban (Hoffenheim). On ajoute à cela le départ libre d'Anthony Lopes à Nantes, et on se dit que l'opération allègement de l'effectif a plutôt bien démarré. Mais Pierre Sage en attend plus, comme il l'a régulièrement répété ces dernières semaines. Jeudi, pour sa conférence de presse de rentrée, il n'a pas changé de discours.

"Le besoin est avant tout de dégraisser", a-t-il affirmé. Une donnée, il est vrai, essentielle, le club étant dans le viseur de la DNCG. Mais sur le plan sportif aussi, cette demande de l'entraîneur rhodanien se comprend. En effet, il doit à chaque rencontre se passer de trois ou quatre éléments qu'il pourrait inclure dans son groupe.

Encore quatre départs, voire plus ?

Cette fenêtre des transferts doit donc permettre à l'OL de rééquilibrer tout cela. Interrogé sur le nombre de footballeurs idéal qu'il souhaiterait avoir sous ses ordres, Pierre Sage a été assez précis. "Avec les gardiens, on était 24 + 4. L'idéal serait d'être à 20 + 4", a-t-il confié. On ne trahira donc pas de secret en déduisant de cette phrase que quatre départs sont encore espérés, voire plus si effectivement, Thiago Almada et Luiz Henrique arrivent. Il faudrait alors deux ventes supplémentaires afin d'atteindre ce total de 20 joueurs de champ.