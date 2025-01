OL - Mercato : Sage n’en "sait pas plus" sur Almada et Henrique

Thiago Almada lors d’Argentine – Irak au Parc OL (Photo by CLAUDIO VILLA / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Cet hiver, l’OL doit avant tout dégraisser son effectif. Toutefois, les arrivées de Thiago Almada et Luiz Henrique sont attendues, même si Pierre Sage refuse d’y répondre pour le moment.

Il avait annoncé la couleur depuis plusieurs semaines déjà mais il en a remis une couche ce jeudi en conférence de presse. Vingt-quatre heures après l’ouverture du mercato, Pierre Sage a rappelé que ce mois de janvier devait "servir à dégraisser". Dans les faits, l’entraîneur de l’OL aimerait pouvoir compter sur 20 joueurs de champs et quatre gardiens contre vingt-quatre plus quatre comme ce fut le cas jeudi à l’entraînement. Cela laisse entendre que quatre départs sont attendus après ceux d’Anthony Lopes, Jeffinho ainsi que celui à venir de Gift Orban. Quatre ou plus ? Car même s’il assure n’avoir pas un besoin de se renforcer, Pierre Sage a bien vu des noms être rattachés à l’OL dans le sens des arrivées. Avec en tête deux joueurs venus tout droit de Botafogo : Thiago Almada et Luiz Henrique.

L'OL reste sous interdiction de recruter

Dans un football où le communication lissée prend le pas sur la sincérité, les deux joueurs ont pour eux d’avoir annoncé de leur propre chef leur arrivée à l’OL. Une communication intrigante qui a de quoi mettre le club lyonnais dans l’embarras. Il reste sous les sanctions de la DNCG avec une interdiction de recrutement et la question est de savoir comment il peut bien faire pour enregistrer ces arrivées. En tout cas, les dossiers ne semblent pas être totalement arrivés sur le bureau du coach. "Suis-je au courant de quelque chose ? Pas du tout et je m’exprimerai dessus à partir du moment où ce sera officiel. Aujourd’hui, on ne sait pas si on est en phase d’officialisation."