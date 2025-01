OL : meilleur buteur de Montpellier, Arnaud Nordin est incertain

En grande difficulté en championnat, Montpellier pourrait devoir se passer d'Arnaud Nordin pour le match contre l'OL. Un possible coup dur pour le club héraultais.

Samedi, l'OL sera favori au moment de recevoir Montpellier pour le compte de la 16e journée de Ligue 1 (17 heures). Dernier de Ligue 1, le MHSC, qui n'a pas remporté le moindre point à l'extérieur cette saison, pourrait en plus être privé de son meilleur buteur. Arnaud Nordin (quatre réalisations) est incertain pour cette rencontre.

Victime d'une entorse à la cheville au retour de la trêve cette semaine, l'ailier doit se tester vendredi lors du dernier entraînement. Ce serait un coup dur pour Jean-Louis Gasset, son entraîneur, et son staff. En effet, l'ancien Stéphanois aime bien tourmenter l'Olympique lyonnais. En neuf confrontations, il lui a marqué trois buts, dont deux la saison passée lors des deux derniers face-à-face.

Réponse ce vendredi pour Savanier

La lanterne rouge du championnat pourrait aussi être privé de Téji Savanier. Ce vendredi matin, une décision doit être prise quant à une potentielle sanction après ses propos déplacés en Coupe de France. Joris Chotard est lui suspendu. En revanche, le défenseur serbe Nikola Maksimovic est à nouveau opérationnel.

En plein doute après sa première partie de saison calamiteuse (deux victoires et une élimination dès les 32es de finale de la coupe), la formation montpelliéraine voudra se relancer dans le Rhône. Avec quatre points de retard sur le barragiste (Saint-Etienne) et le premier non relégable (Angers), il n'a plus de temps à perdre. En face, Pierre Sage fera sans Nicolas Tagliafico (suspendu) et Maxence Caqueret, en reprise.