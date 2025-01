Face à l'OL, Montpellier veut "se lâcher" et n'a "rien à perdre"

Dos au mur au moment d'entamer la deuxième partie de saison, Montpellier se rend à Décines samedi (17 heures). Une affiche au cours de laquelle il n'aura "rien à perdre".

Pour avoir été plus ou moins dans la même situation un an en arrière, l'OL sait qu'il ne devra pas sous-estimer Montpellier. Son futur adversaire, actuellement dernier de Ligue 1, est dans le dur. Il vient de boucler une première partie de saison à deux victoires en seize rencontres, dont une piteuse élimination en Coupe de France face au Puy Foot (4-0).

Jean-Louis Gasset ne veut pas baisser les bras. Pourtant, au moment de voyager dans le Rhône, le bilan du MSHC est clairement défavorable, avec huit défaites en autant de matchs loin de ses bases. "On ne peut pas passer tout un exercice sans prendre un point à l’extérieur. Il faut qu’on arrive à se lâcher, a exhorté l'entraîneur héraultais. On ne manquera pas toujours les occasions immanquables, comme à Lens, Saint-Etienne ou au Puy. Plus vite on aura passé ce cap et on fera un résultat positif, plus vite on retrouvera le moral. Les gens viendront avec nous. Là, tout le monde est fâché. Mais ils ont raison. Nous sommes seuls. Et il faut s’en sortir seul, avec les gens qui sont là."

"Espérons qu’on ait mangé notre pain noir"

Face à l'Olympique lyonnais, il espère donc voir une réaction de son groupe. Dos au mur, Montpellier n'a de toute manière pas d'autre choix. "Lors des dernières parties à l’extérieur, on a quand même figuré, a positivé le coach de 71 ans. Quand vous êtes dans une période de moins bien, le jeu vous tourne le dos. Il faut espérer qu’on ait mangé notre pain noir, et se dire que sur les 19 journées qu'il nous reste, il va y en avoir contre les équipes qui luttent avec nous, où ce sera indispensable de prendre 3 points. Ensuite, nous en aurons d’autres contre des formations plus fortes, où on a l’espoir de faire un exploit."

Si les Rhodaniens ne sont pas impériaux à domicile, ils seront largement favoris samedi (17 heures). Attention cependant à la bête blessée. "Aujourd'hui, Lyon, est largement au-dessus de nous, a reconnu Jean-Louis Gasset. Ils sont bien en championnat et en coupe d'Europe, et ce, depuis janvier l'année dernière. Ils ont fait des efforts colossaux et possèdent un effectif de très bon niveau, de quoi viser peut-être la Ligue des champions. Mais là, on se dit qu'on n'a rien à perdre." Méfiance donc pour l'OL.