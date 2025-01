Georges Mikautadze (OL) avant son but contre Feignies Aulnoye (Photo by SEBASTIEN COURDJI / AFP)

Dans le viseur de Galatasaray ces derniers temps, Georges Mikautadze ne se voit pas ailleurs qu’à l’OL. L’attaquant géorgien l’a redit ce jeudi en conférence de presse.

Cinq buts sur les six derniers matchs de l’OL. À l’approche de la fin de l’année 2024, Georges Mikautadze a retrouvé le chemin du but et le sourire. Dans le duel à distance avec Alexandre Lacazette mais toujours "pour le bien collectif" comme il l’avait rappelé dans Tant qu’il y aura des Gones, l’attaquant géorgien a repris des couleurs et commence petit à petit à prendre la mesure de son aventure entre Rhône et Saône. Lui, l’enfant de Gerland, ne peut que savourer cette réussite. Même en qualité avant tout de remplaçant. Un statut qui pourrait l’amener à réfléchir à son avenir ? Galatasaray a flairé la bonne idée et a tenté d’avancer ses pions sur le dossier.

"Je suis content d'être ici"

À l’heure où l’OL a besoin de dégraisser, Mikautadze représenterait une certaine valeur financière avec un transfert qui pourrait se négocier au-dessus de vingt millions d’euros. Seulement, les plans du numéro 69 lyonnais sont bien différents de ceux du club turc. Revenu dans son club formateur, près de dix ans après s’être vu montrer la sortie, Georges Mikautadze avait assuré "vouloir marquer l’histoire de l’OL" dans TKYDG. Quelques semaines plus tard, le discours n’a pas changé. "Je viens d’arriver il y a six mois, même pas, nous a-t-il répondu dans un sourire. Mon esprit est concentré sur l’OL et le match de samedi et je ne regarde pas ce qu’il se passe autour. Je suis content ici." Une position qui a le mérite d’être claire et qui devrait mettre un terme à toutes les rumeurs entourant l’attaquant lyonnais.