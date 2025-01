Le mercato hivernal également ouvert dans le foot féminin, l’OL va bientôt tenir sa première recrue. Elma Junttila Nelhage va s’engager dans les prochaines heures avec la formation lyonnaise.

Il n’y a pas que chez les garçons que le mercato hivernal a ouvert ses portes avec le passage à la nouvelle année. Au sein de l’OL féminin aussi, le mois de janvier va rimer avec transfert. Les mouvements sont toujours moins nombreux, mais la première recrue de l’OL se tiendra chez les Fenottes. Depuis plusieurs jours, la presse suédoise parle d’une arrivée d’Elma Junttila Nelhage entre Rhône et Saône en janvier. Une information qu’Olympique-et-Lyonnais est en mesure de confirmer.

Un secteur défensif déjà bien fourni

La Suédoise est attendue ce jeudi en fin d’après-midi pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Âgée de 21 ans, Elma Junttila Nelhage va débarquer dans un secteur déjà bien fourni puisqu’elle évolue comme défenseuse centrale. À l’OL, les places et surtout les minutes sont chères derrière le duo intouchable Wendie Renard - Vanessa Gilles. Malgré son récent statut d’internationale, Alice Sombath a du mal à pouvoir enchaîner et c’est donc une concurrence de plus qui débarque en provenance du BK Häcken.