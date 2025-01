Avec la réception du dernier du championnat ce samedi (21h), l’OL a une belle occasion de lancer son année 2025, mais aussi de se rapprocher du podium.

Après les festivités de Noël et du jour de l’An, le foot a repris ses droits en France. Vendredi soir, Nice s’est imposé 3-2 contre Rennes pour la première rencontre de la 16e journée. Ce succès a eu un impact sur le haut du tableau avec des Aiglons passés de la 6e à la 4e place en l’espace de 90 minutes. Cela reste avant tout provisoire puisque Lille et l’OL jouent ce samedi soir. À 19h, les Dogues reçoivent le FC Nantes d’Anthony Lopes avant que les Lyonnais se frottent à Montpellier à 21h. Deux formations de bas de tableau qui, sur le papier, devraient permettre au LOSC et à l’OL de retrouver leur place dans le top 5. Mais entre la réalité du classement et celle du terrain, tout peut être remis en cause. Aux joueurs de Pierre Sage de faire preuve de sérieux afin d’éviter toute déconvenue.

Resserrer le peloton derrière le PSG

Dans ce long mois de janvier qui les attend, les Lyonnais ont une belle opportunité de lancer leur année 2025 face au dernier du classement. Une victoire leur permettrait de retrouver le top 5 qu’ils ont intégré depuis quelques semaines déjà, mais aussi de se rapprocher du podium. Monaco ayant déjà joué contre le PSG avant la trêve hivernale, la troisième place qualificative directement pour la Ligue des champions se retrouverait ainsi à deux longueurs après cette 16e journée. Une motivation supplémentaire s’il en fallait pour les coéquipiers d’Alexandre Lacazette.