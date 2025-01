Présent en conférence de presse jeudi, Georges Mikautadze a abordé divers sujets, dont sa concurrence avec Alexandre Lacazette ou encore son travail individuel avec Damien Della Santa.

Il préfère sans aucun doute se retrouver avec le ballon au pied qu'assis au pupitre de la salle de conférence de presse. Jeudi, Georges Mikautadze, quelques semaines après son passage à Tant qu'il y aura des Gones, faisait face aux journalistes à deux jours d'OL - Montpellier (samedi, 21 heures). Au programme, le mercato, un passage presque obligé à cette période de l'année, mais pas seulement.

Le Géorgien a aussi été interrogé sur la concurrence dans le secteur offensif, et notamment avec un certain Alexandre Lacazette. "C'est sûr que tout le monde aimerait jouer tout le temps. Mais il y a d'autres joueurs, donc le coach fait ses choix. Nous, on doit s'adapter et travailler pour prétendre à être régulièrement sur le terrain", a-t-il sobrement répondu.

"On fera les comptes à la fin"

En pleine forme avant la trêve, le footballeur de 24 ans a bouclé une première partie de saison à sept réalisations. Si le commencement a été poussif, le voilà désormais lancé avec la tunique lyonnais, a priori. "J'étais en manque de buts en début de saison, mais là, ça va de mieux en mieux, donc c'est positif, s'est-il réjoui. Je ne veux pas me fixer d'objectif à ce sujet. Je préfère faire le maximum pour être décisif le plus souvent possible, et on fera les comptes à la fin."

Le déclic est venu d'un doublé contre Auxerre un jour d'octobre (2-2). Le fruit sans doute d'un travail individuel important avec Damien Della Santa, membre du staff de Pierre Sage. "On collabore sur le terrain, après les entraînements, mais aussi en dehors, pour faire de la vidéo. Ce sont des choses importantes pour nous, elles nous permettent de voir les choses différemment, a-t-il confié. A titre personnel, cela m'a permis de voir ce qui me manquait, ce que je devais corriger [...] Nous ne sommes pas des robots, on ne réussit pas tout, mais il faut savoir ne pas s'effondrer, en attendant que la réussite revienne." Ce qu'il a su faire sur les derniers mois de 2024.