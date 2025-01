Ce samedi, l’OL se rend à Brest dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Une rencontre face à une équipe dont la dynamique est faite de montagnes russes en championnat.

La saison dernière, le Stade Brestois a terminé troisième de Ligue 1, lui permettant de se qualifier pour la première fois de son histoire en Ligue des champions. Une saison historique qui restera gravée à tout jamais dans la mémoire des Brestois. Cependant, Brest réalise une première partie de saison en demi-teinte. Les hommes d’Eric Roy se classent seulement à la 12e position de Ligue 1. Et ce malgré un excellent visage affiché par le club breton sur la scène européenne. Mais en championnat, les coéquipiers de Romain Del Castillo font avant tout le yoyo, ne réussissant pas à enchaîner deux victoires de suite depuis le début.

Deux victoires sur les sept dernières journées

Depuis deux mois, Brest n’a d'ailleurs enregistré que deux victoires pour cinq défaites, dont la dernière pour cette reprise en 2025 face à Angers (2-0). Mais attention à l’OL, car les deux succès victoires d'Eric Roy et ses hommes l'ont été à domicile, l'une face à Strasbourg (3-2) puis l'autre face au FC Nantes (4-1). De plus, les coéquipiers de l’ancien Lyonnais, Mama Baldé, n’ont pas oublié la remontada de la saison dernière au Parc OL et vont tout faire pour faire oublier cette défaite à leurs supporters. Pierre Sage et ses hommes devront se montrer très vigilants.