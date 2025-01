L'OL tourne vite la page après l'échec de l'appel

Quelques heures après l'annonce de la non-diminution des sanctions de la DNCG par la commission d'appel de la FFF, l'OL a réagi via un communiqué. Conscient qu'il avait peu de chances d'inverser la donne, le club semble déjà tourné vers la suite.

A la lecture de la publication, on comprend mieux quelles étaient les intentions de l'OL lors de son passage devant la commission d’appel de la FFF vendredi. Suite aux sanctions de la DNCG mi-novembre, l'Olympique lyonnais passait devant une nouvelle assemblée, avec de nouvelles pièces à son dossier, mais globalement peu d'espoirs de changer la donne.

L'OL savait qu'il avait peu de chances

Le résultat a finalement été conforme aux attentes, sans bonne surprise donc. Avant même de s'y présenter, les Rhodaniens savaient qu'ils auraient bien du mal à faire abandonner l'encadrement de la masse salariale et l'interdiction de recrutement hivernale. La relégation à titre conservatoire n'était elle pas concernée. Les dirigeants étaient conscients "que cette commission renverse rarement, voire jamais, les décisions de la DNCG. Cependant, il était essentiel pour le club de saisir cette occasion pour faire un point d’étape", ont-ils fait savoir dans un communiqué.

Malgré quelques avancées sur le mercato et sur la vente des parts d'Eagle Football Holdings à Crystal Palace, les résultats concrets et actés n'étaient visiblement pas suffisants. Pourtant, l'OL se réjouit de "la curiosité manifestée par les membres de la commission à l’égard de notre modèle multi-clubs collaboratif, unique à l'échelle mondiale, qui a aidé l'Olympique lyonnais à relever les défis financiers du football en France, assurant notre viabilité financière et notre pérennité à long terme."

"D'importantes injections de liquidités" de l'actionnaire

Dans sa publication, la formation septuple championne de France précise que "comme promis, notre principal actionnaire a réalisé d'importantes injections directes de liquidités dans les comptes du club, en décembre et janvier, bien en avance sur les objectifs fixés pour son audition par la DNCG de mai 2025." Elle a aussi détaillé les divers leviers qu'elle entend activer et boucler d'ici au printemps pour se conformer aux demandes de la Direction nationale du contrôle de gestion.

L'OL a désormais le regard tourné vers les échéances sportives, avec la Ligue Europa et une qualification en Ligue des champions. Rappelant ses bons classements dans les compétitions, il est "concentré sur le reste de sa saison." Laissant ainsi derrière lui, pour quelques mois, ses entrevues avec les instances à propos des finances.

Le communiqué complet de l'OL :

"L’Olympique lyonnais a eu l’opportunité de se présenter devant la commission d’appel de la DNCG pour faire valoir ses arguments, accompagnés de nombreux progrès significatifs et données factuelles positives concernant sa situation financière.

Avant même de formuler son appel, l’Olympique lyonnais était conscient que cette commission renverse rarement, voire jamais, les décisions de la DNCG. Cependant, il était essentiel pour le club de saisir cette occasion pour faire un point d’étape.

Nous sommes sincèrement reconnaissants de la curiosité manifestée par les membres de la commission à l’égard de notre modèle multi-clubs collaboratif, unique à l'échelle mondiale, qui a aidé l'Olympique lyonnais à relever les défis financiers du football en France, assurant notre viabilité financière et notre pérennité à long terme.

À la fin de l’année 2024, l’OL avait présenté de nombreux engagements à la DNCG, dont une grande partie a déjà été tenue. Cette commission a offert l’opportunité de mettre en avant ces améliorations importantes et de continuer à bâtir une relation de confiance avec les autorités.

Comme promis, notre principal actionnaire a réalisé d'importantes injections directes de liquidités dans les comptes du club, en décembre et janvier, bien en avance sur les objectifs fixés pour son audition par la DNCG de mai 2025.

De même, Eagle Football et Olympique lyonnais sont exemplaires durant ce mercato de janvier, par rapport aux projections concernant la vente de joueurs de l'Olympique lyonnais.

Le club a également partagé avec la commission ses progrès dans la rationalisation des dépenses liées à l’équipe, réalisés grâce à la vente et au départ de plusieurs joueurs. Le club tient à féliciter l'excellent travail accompli jusqu'à présent par Matthieu Louis-Jean et son équipe, qui continuent de renforcer notre effectif, tout en réduisant les dépenses.

De plus, les opérations d'Eagle Football concernant Crystal Palace et l'introduction en bourse ont atteint de nouvelles phases de consolidation, renforçant davantage la crédibilité de nos projections auprès de la DNCG. Des investisseurs de premier plan ont publiquement exprimé leurs intentions concernant ces opportunités.

Enfin, les revenus générés par les succès sportifs de Botafogo en Copa Libertadores, en Serie A et en Coupe du Monde des Clubs continueront de bénéficier à l'ensemble du groupe Eagle Football Holding.

L’Olympique lyonnais continuera à respecter ses engagements tout en maintenant sa compétitivité sportive. L’OL est fier d’occuper actuellement la 4e place en Ligue Europa et la 5e en Ligue 1, et est désormais concentré sur le reste de sa saison."