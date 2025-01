Avec le podium en ligne de mire, l'OL veut retrouver son jeu à Brest

Rayan Cherki et Alexandre Lacazette (OL) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

La donne est simple pour l'OL. Un succès à Brest ce samedi (17 heures), et il entrerait dans le top 4. Pour cela, il devra retrouver son niveau de jeu, qu'il a perdu depuis trois sorties maintenant.

Autant mettre les pieds dans le plat tout de suite, l'Olympique lyonnais a une occasion immense de faire la bonne opération du week-end. Vendredi, deux concurrents au podium, Monaco (à Nantes) et Lille (à Auxerre) ont été tenus en échec. Résultat, le LOSC (4e) et l'ASM (3e) ont respectivement une et trois longueur(s) d'avance sur la bande à Pierre Sage. Celle-ci se déplace à Brest ce samedi à 17 heures pour le compte de la 17e journée de championnat.

Sur le papier, un voyage chez le 12e n'est pas ce qu'on peut appeler un "choc", mais l'adversaire n'en sera pas moins dangereux. Meilleur à domicile qu'à l'extérieur, le groupe d'Eric Roy sait se transcender, on l'a vu en Ligue des champions. Plus en difficulté en Ligue 1, il a cependant perdu contre toutes les autres formations du top 7.

Des critiques sur le jeu "légitimes"

L'OL aimerait donc ne pas faire exception à la règle, mais pour cela, il devra montrer un bien meilleur visage que lors de ses trois dernières sorties. "Lorsqu'on a une honnêteté intellectuelle, on doit accepter que, parfois, on joue bien sans s'imposer, et de temps en temps, on l'emporte sans bien jouer. On sait aussi pertinemment qu'à partir du moment où on ne joue pas bien très longtemps, on risque de ne pas gagner beaucoup. Si on a des ambitions comme nous l'affichons, il est nécessaire de mieux, faire, a martelé Pierre Sage. Donc, on s'est occupés de notre jeu cette semaine. Et les critiques sont légitimes."

L'entraîneur a conscience que la défaite à Paris (3-1), et les courts succès face à Feignies-Aulnoye (1-2) et Montpellier (1-0) n'ont pas convaincu. Les joueurs aussi le savent bien. "On sait que sur les derniers matchs, on n'a pas joué notre jeu, a reconnu Duje Caleta-Car. Mais on n'a pas beaucoup discuté. On a regardé les vidéos et on sait ce qu'on doit améliorer. La dernière rencontre était difficile, c'était la première de l'année. Mais on a gagné, c'était le plus important."

Beaucoup de jeu cette semaine à l'entraînement

Que tout le monde soit sur la même longueur d'onde est une bonne chose. Maintenant, reste à savoir comment retrouver ces prestations positives observées avant cela. Le coach a détaillé sa méthode. "Il faut de l'allant, du football, tous les éléments qui ont manqué contre les Montpelliérains, on veut remettre notre jeu à la hauteur de ce qu'il a été. Le meilleur moyen d'y arriver, c'était d'énormément jouer cette semaine dans différents espaces, de faire en sorte que les joueurs touchent un maximum de ballons dans des conditions d'adversité, a-t-il expliqué. On a fait de très bonnes séances, c'est plutôt encourageant par rapport aux précédentes prestations."

Pour Pierre Sage, il fallait "remettre les joueurs en situation de jeu, se coordonner les uns avec les autres [...] Avec la reprise, les joueurs ont perdu certaines habitudes. Certaines interactions se sont ramollies, a-t-il observé. Du coup, il était nécessaire de remettre du lien entre les joueurs. De la compréhension entre eux, de la compréhension dans leurs mouvements. Et aussi de la mise en action."

Ne pas se trouver des excuses et répondre sur le terrain à Brest

Les Rhodaniens seront-ils d'attaque à Francis Le Blé, l'antre des corsaires brestois ? Après une mise en route compliquée en 2025, chacun veut y croire. "On a beaucoup joué beaucoup ces derniers temps, alors peut-être que nous sommes fatigués et ça peut expliquer nos dernières performances. Face à Montpellier, il fallait qu'on retrouve le rythme. Ces derniers jours, on a bien travaillé, donc je pense que ce sera mieux contre Brest", a affirmé Caleta-Car.

Le défenseur croate ne se fait en tout cas pas de souci pour l'OL. "Je pense qu'on a eu ce moment de repos qui nous a vraiment permis de reprendre de l'énergie. On n'est pas inquiet au vu de la qualité des joueurs que l'on a, a confié l'ancien Marseillais. Malgré cette mauvaise phase, il faut qu'on retrouve nos fondamentaux : œuvrer en équipe et aimer être sur le terrain."

Ne voulant "pas se trouver des excuses malgré des éléments de contexte expliquant ces performances" (Pierre Sage), l'Olympique lyonnais s'est donc tout simplement remis "très sérieusement et studieusement au travail". Si les résultats suivent malgré tout, il espère avoir laissé ce coup de mou derrière lui afin de profiter des faux pas de ses concurrents. Avec le mercato dans un coin de la tête, ce n'est peut-être pas évident, mais il serait bête de tout gâcher maintenant, alors que la porte vient de s'entrouvrir vers la Ligue des champions. Avant de pouvoir la franchir, il reste du chemin à parcourir, mais pour l'OL, la première étape a lieu ce samedi, à Brest.