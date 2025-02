Textor milite pour voir l’OL et la Ligue 1 sur Canal Plus

Alexandre Lacazette et John Textor (OL) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Présent à Marseille dimanche soir, John Textor s’est montré bavard. En plus d’annoncer que Rayan Cherki ne quitterait pas l’OL, le propriétaire américain en a remis une couche sur les droits TV et sa cabale contre certains dirigeants du foot français.

Quand il débarque en France, ce n’est jamais vraiment pour rien. John Textor est loin d’avoir l’omniprésence qu’avait Jean-Michel Aulas mais ses passages en France ne se font jamais dans un relatif silence. Les venues de l’Américain s’accompagnent souvent des phrases chocs ou des décisions qui le sont toutes autant. En cette fin janvier, Textor a combiné les deux avec le limogeage de Pierre Sage à la surprise générale, et deux, trois sorties médiatiques dont il a le secret.

Pour ce second aspect, le déplacement de l’OL à Marseille dimanche a permis à John Textor de faire quelques messages. Le premier étant que Rayan Cherki ne quitterait pas le club, et il a tenu parole puisque le joueur offensif a repris l’entraînement mardi avec le reste du groupe. Le second concerne sa bataille qu’il mène depuis des mois contre certains dirigeants du football français.

Encore en opposition avec certains dirigeants

Au Vélodrome, Vincent Labrune et Nasser Al-Khelaïfi n’ont pas été directement dans le viseur du patron d’Eagle Football, mais en faisant un appel du pied à Canal Plus, c’était tout comme. "Le football, en France, devrait être sur Canal+. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec tous les dirigeants du football français, mais c'est un mariage qui doit se refaire", a-t-il déclaré au micro de Canal+ International, diffuseur de la Ligue 1 en Afrique subsaharienne.

Cette sortie médiatique fait référence aux tensions que le football français a pu connaitre ces dernières années, que ce soit avec la fin du partenariat historique avec la chaîne cryptée ou les différents ratés avec Mediapro et DAZN actuellement. Alors que la LFP et DAZN font la chasse au piratage, John Textor milite donc pour le retour de Canal Plus. En 2029 ou dans les prochains mois ? Quoi qu’il en soit, l’Américain "sait que Canal fait un super travail en Afrique mais nous avons besoin que vous fassiez un super job en France."