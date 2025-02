OL - Mercato : Louis-Jean dresse le bilan de l’hiver

Quelques jours après la fin du mercato hivernal, Matthieu Louis-Jean est revenu sur ce mois particulier. Assurant que l’OL se doit de rester ambitieux, le directeur technique s’est félicité d’avoir atteint les objectifs sur le plan des départs.

Il n’est pas du genre à vouloir prendre la lumière, mais ses nouvelles fonctions le poussent toutefois à devoir forcer sa nature. Nommé directeur technique de l’OL suite à la réorganisation de l’organigramme sportif il y a quelques mois, Matthieu Louis-Jean est désormais en première ligne, loin de son rôle de chef de la cellule de recrutement. Néanmoins, c’est bien sur ces missions liées au marché des transferts qu’il est encore et toujours attendu et celle de l’hiver était simple : réussir à dégraisser un effectif qui était bien trop conséquent. Encore en place, Pierre Sage l’avait clairement pointé comme un objectif et après le raté de l’été dernier, l’OL s’en est plutôt bien sorti en janvier.

Neuf joueurs ont quitté la capitale des Gaules que ce soit définitivement ou sous la forme d’un prêt. De quoi satisfaire Louis-Jean, qui se savait attendu. "Ça a été un mercato mouvementé, on était assez préparé, on avait un effectif conséquent, donc on voulait agir sur certaines sorties, ce qu’on a fait plutôt bien. On avait une ligne de conduite, on a écouté le marché, on a saisi des opportunités et on a écouté les velléités de départ de certains mais l’objectif était de garder le corps de l’équipe pour rester compétitif, a déclaré MLJ sur la chaîne du club. On a gardé les joueurs qu’on voulait garder et on a vendu ceux qui avaient moins de temps de jeu. Il y a eu beaucoup sollicitations pour certains, mais on a trouvé l’équilibre entre performance et la cohérence."

"On a les qualités pour jouer les premières places"

Pierre Sage a certes été débarqué durant ce mois de janvier, remplacé par Paulo Fonseca, l’OL n’a pas dévié sur ses objectifs hivernaux, pressé, il est vrai, par les sanctions de la DNCG et ce besoin de vendre pour renflouer les caisses. Si l’on pouvait s’attendre à un départ de Rayan Cherki ou Malick Fofana, les deux plus grosses valeurs marchandes du groupe, le club lyonnais a fermé la porte à double tour. Car malgré l’épée de Damoclès au-dessus de la tête avec la relégation à titre conservatoire en fin de saison, l’OL veut continuer "à se montrer ambitieux".

John Textor vise une qualification en Ligue des champions et un beau parcours en Ligue Europa et garder un joueur comme Cherki était primordial. "L’OL se doit de gagner, d’être compétitif sur les premières places du championnat et je pense qu’on a les qualités pour le faire. Les objectifs sont clairs. Il va falloir être très exigeant sur les matches couperets." Il va surtout falloir retrouver le chemin de la victoire, car cela fait désormais depuis le 4 janvier que les Lyonnais ne l’ont pas connu. Mais avec la fin du mercato, peut-être que les têtes auront une pression négative en moins…