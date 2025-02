Très actif dimanche après-midi contre Reims, Corentin Tolisso saluait avant tout la performance collective. Avec cette victoire, l’OL met fin à sa spirale négative.

Ce (dimanche) soir, vous avez donné de votre personne dans cette victoire de l'OL...

Corentin Tolisso : Oui (sourire). Après, comme à tous les matchs, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Pour parler d'un point de vue personnel, je suis content d'avoir mis ce but et cette passe décisive, mais je suis surtout heureux d'avoir aidé l'équipe à gagner ce match.

Qu'est-ce qui a fait vraiment la différence ce dimanche ? Qu'est-ce que vous avez mis en plus en deuxième mi-temps ?

Je pense qu'on a très, très bien préparé ce match. On a écouté les consignes du coach et on a essayé de jouer comme il veut qu'on joue. Même si tout n'a pas été parfait, on a vu dans les intentions que tout le monde essayait de faire ce que le coach demandait. Au final, ça les a épuisés, ils ont craqué. Je pense qu'on a eu un petit moment de flottement au début de deuxième mi-temps, je dirais peut-être dix minutes. Mais on a mis ce deuxième et ce troisième but qui nous ont fait beaucoup de bien et qui nous ont libéré et permis de gagner ce match.

"Ça fait du bien de ne pas prendre de but aussi"

Qu'est-ce qui demande précisément le coach ? Vous avez dit que vous avez joué comme il voulait que vous jouiez.

Après, c'est un peu des trucs tactiques, des trucs qu'on travaille toute la semaine, des circuits de passes, des mouvements coordonnés. Je pense qu'offensivement, c'est ça. Défensivement, c'est un bloc compact. Après, par rapport à ce match, il y avait des consignes particulières défensivement et elles ont été respectées. C'est ce qui a fait qu'on a réussi à gagner ce match.

4-0, ça relance bien la machine OL ?

Ça fait plaisir. Je ne sais pas depuis quand qu'on a réussi à gagner un match avec quatre buts d'écart. Ça fait beaucoup de bien offensivement. Défensivement aussi, il faut dire qu'on n'a pas pris de but. C'est une bonne chose. Mais après 1-0 ou 4-0, le plus important était de gagner, de prendre ces trois points et d'essayer de remonter au classement. Et surtout pour la confiance. On n'avait gagné qu'un match depuis le début de l'année civile. Et on avait enchaîné beaucoup de résultats négatifs, même si on avait réussi à se qualifier en Europa League avec deux matchs nuls. Mais aujourd'hui, de gagner, surtout devant notre public de cette manière, ça fait plaisir.