Reims "a manqué d’ambition" contre l’OL (4-0)

À la recherche d’une première victoire en Ligue 1 depuis novembre, Reims a fini avec une valise remplie de Décines (4-0). Samba Diawara a regretté le manque d’initiatives de ses joueurs contre l’OL.

Avec une qualification certes difficile contre Bourgoin en Coupe de France, le Stade de Reims espérait malgré tout avoir eu le déclic qui permettrait de relancer la machine en Ligue 1. En ce sens, les Rémois étaient restés dans l’agglomération lyonnaise pour préparer au mieux le rendez-vous contre l’OL et récupérer un maximum. Malheureusement, ce mini-stage de cohésion n’a pas porté ses fruits dimanche après-midi au Parc OL.

Bien en place pendant une mi-temps, les joueurs de Samba Diawara ont explosé après l’heure de jeu et repartent avec une lourde défaite en Champagne. "L’addition est salée, mais elle reflète la qualité de notre prestation. C’est un mélange de pas mal de choses, mais je pense que l’on a manqué d’ambition, a concédé le coach après le match. À 2-0, il n'y avait plus de match. On ne se crée pas d’occasions, et quand c’est comme ça, on doit avoir la présence d’esprit de ne plus concéder. Ce match doit nous servir de leçon."

"On a joué avec la peur au ventre"

Incapable de gagner le moindre match en championnat depuis trois mois désormais, le Stade de Reims continue de chuter au classement et pointe à la 14e place, avec quatre points d’avance sur le barragiste. Si la victoire semblait compliquée à aller chercher dimanche à Décines, Samba Diawara aurait malgré tout signé pour un match nul. Encore aurait-il fallu que les initiatives collectives et personnelles soient au rendez-vous...

Ce qui n’a clairement pas été le cas malgré un retour de mi-temps à l’avantage des Rémois. "En première mi-temps, on s’attendait à subir une grosse pression, pour moi, elle n’a pas eu lieu. On a joué avec la peur au ventre, on n’a pas osé aligner les passes, ni se projeter, et quand on a peu de velléités offensives, l’adversaire le sent et cherche à t’acculer dans ton camp." Dans ce duel de formations malades en championnat, c’est bien l’OL qui a retrouvé le sourire.