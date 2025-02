Ligue 1 : suspension confirmée pour Tagliafico lors d’OL - Brest

Nicolas Tagliafico lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Averti dimanche à Montpellier, Nicolas Tagliafico a vu la commission de discipline le suspendre un match. Le latéral argentin manquera la réception de Brest, le 2 mars prochain (15h).

Sa grinta et son sens du devoir ne feront pas défaut dimanche (20h45) face au PSG. Contre l’ogre parisien, Nicolas Tagliafico sera bien de la partie au Parc OL. L’Argentin ne sera pas de trop pour contenir les assauts adverses et tenter de résister au maximum au rouleau compresseur parisien. Après cette rencontre de la 23e journée de Ligue 1, Tagliafico coupera pour une dizaine de jours. Non pas qu’il a été autorisé par le staff de Paulo Fonseca à prendre des vacances. Seulement, il ne sera pas de retour sur un terrain avant le déplacement pour le huitième aller de Ligue Europa, le 6 mars prochain. En effet, Nicolas Tagliafico ne sera pas de la partie contre Brest, le 2 mars (15h), en raison d’une suspension.

Une opportunité pour Abner

Averti à Montpellier dimanche dernier, le latéral de l’OL a récolté son troisième carton jaune en moins de dix matchs. Une sanction le guettait. Sans surprise, la commission de discipline de la LFP a acté mercredi soir la suspension pour un match de l’Argentin. La sanction prenant effet à compter du mardi 25 février 2025 minuit, la formation lyonnaise ne pourra donc pas compter sur Tagliafico pour la venue de Brest. Cela permettra à Abner de retrouver le onze titulaire, lui qui est rentré dans le rang depuis plusieurs semaines déjà.