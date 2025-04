Ligue 1 : offensivement, l’OL a trouvé la bonne carburation

Georges Mikautadze et Rayan Cherki lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Avec les trois buts marqués à Auxerre dimanche (1-3), l’OL a désormais marqué à 27 reprises lors de ses dix dernières rencontres de Ligue 1. Seule une équipe fait mieux sur la même période.

Malgré un effectif offensif diminué depuis plusieurs semaines, l’OL semble avoir trouvé son rythme de croisière, au moins sur cet aspect. Plusieurs statistiques peuvent démontrer cette tendance. Déjà, les coéquipiers de Rayan Cherki ont marqué au moins deux buts lors de leurs treize dernières sorties toutes compétitions confondues. Personne n’avait fait aussi bien depuis le PSG entre 2019 et 2020 (13).

Spécialiste de ce genre de données, Stats Foot révèle que depuis la venue de Paulo Fonseca, soit dix affiches de Ligue 1, l’Olympique lyonnais dénombre 27 réalisations. Une moyenne de 2,7 par sortie que seul le Paris Saint-Germain peut concurrencer. En neuf journées (les Parisiens n’ayant pas joué le week-end passé), les hommes de Luis Enrique ont trouvé la faille 27 fois également.

Rééditer ces performances sur la fin de saison

Et la performance en Bourgogne est à souligner. L’AJA n’avait plus encaissé autant de buts à domicile depuis la venue de Monaco le 14 septembre 2024 (trois aussi). Et la formation de l’Yonne restait sur des performances assez solides, en particulier défensivement.

Maintenant, reste à poursuivre dans cette voie, à commencer par jeudi à Manchester. Car le calcul est simple, pour accéder aux demi-finales de la Ligue Europa, les partenaires de Corentin Tolisso devront trouver la faille au moins une fois de plus que leur rival après le nul de l’aller (2-2).