Comptant parmi les gardiens les plus sollicités de la saison en Ligue 1, Lucas Perri est mis à contribution par les adversaires. Cela ne l'empêche pas de faire une bonne saison selon notre consultant Nicolas Puydebois

Il y a encore quelques journées en arrière, Lucas Perri (27 ans) était le gardien ayant réalisé le plus d'arrêts en Ligue 1. Depuis, il est descendu dans la hiérarchie (troisième, NDLR), notamment car l'OL a affronté Reims (4-0) et Montpellier (1-4), deux formations du bas de tableau. Lors de ces deux affiches, l'ancien joueur de Botafogo a fait le travail, réalisant les interventions nécessaires pour aider l'équipe à l'emporter. Depuis le début de saison, ses performances ont plutôt satisfait notre consultant Nicolas Puydebois.

Du travail sur le jeu au pied

Lors de notre émission "Tant qu’il y aura des Gones" diffusée lundi, l'ex-portier lyonnais a loué les prestations du Brésilien. "Il a de grandes qualités. Il est très souvent décisif. Si l’on devait faire un bilan aujourd’hui, je dirais qu’il serait bien plus positif que négatif. On a un très bon gardien", a lancé le triple champion de France (2003-2005).

Toutefois, le membre de l'encadrement du GOAL FC estime que Perri a encore des progrès à faire. "Il a un côté gauche qui est très perfectible. Il pourrait mieux maitriser ses sorties aériennes surtout avec sa grande taille. Et son jeu aux pieds est très irrégulier, a ajouté Nicolas Puydebois. Il y a des matchs sur lesquels il va être très bon et d’autres où il sera catastrophique. Mais, je pense qu’en enchaînant les rencontres, il prendra confiance et aura plus de maîtrise sur cet aspect."