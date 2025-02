OL - PSG : le 11 de départ de Nicolas Puydebois

À l'approche du choc contre le PSG, la question est de savoir comment Paulo Fonseca va orchestrer son équipe. Notre consultant Nicolas Puydebois a élaboré sa composition pour l'OL en vue de la rencontre.

Après à sa large victoire à Montpellier (1-4), l'OL met l'accent sur la préparation du match suivant. Un choc au sommet, car les Lyonnais recevront le PSG dimanche à 20h45. Suite à une pause de deux jours, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca reprendra l'entraînement mercredi dans l'optique de cette confrontation. Le Portugais entend établir un plan au cours des prochains jours afin d'essayer de contrecarrer les forces du leader de la Ligue 1.

Densifier le milieu de terrain

En effet, lors de notre émission "Tant qu’il y aura des Gones" lundi, notre consultant avait la lourde tâche de préparer son 11 de départ idéal pour affronter le PSG. "Je suis parti sur un 4-2-3-1. J’ai voulu densifier le milieu de terrain et reculer Corentin Tolisso pour remplacer Tanner Tessmann. Nemanja Matić devrait nous permettre de tenir le ballon avec sa technique. Tolisso nous permettra de répondre présent grâce à son volume de jeu. Et Rayan Cherki (en numéro 10), pourra en profiter pour faire des passes entre les lignes et de faire avancer le bloc, s’il ne fait pas de fioriture", a déclaré l’ancien gardien.

Toutefois, Nicolas Puydebois opte pour un autre placement sur le plan défensif. "D’un point de vue défensif, je vois davantage un 4-5-1 qui pourra nous permettre de se projeter rapidement en attaque en cas de récupération du ballon au milieu du terrain grâce à Ernest Nuamah et Malick Fofana sur les côtés", a imaginé notre consultant.

Le 11 de Nicolas Puydebois : Perri - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Matic, Tolisso - Nuamah, Cherki, Fofana - Mikautadze

Mikautadze ou Lacazette en pointe ?

Notre deuxième consultant Enzo Reale apporte lui une petite nuance sur la composition de son confrère. "J’aurais mis Alexandre Lacazette à la place de Georges Mikautadze pour pouvoir garder la balle dos au but. Mais sur le choix tactique, je suis d’accord parce qu’il ne faut pas trop défendre non plus et pouvoir attaquer. L’équipe est cohérente", a admis l’ex-joueur du GOAL FC.

Pour répondre à Enzo Reale, Nicolas Puydebois justifie son choix. "J’ai préféré mettre Mikautadze pour qu’il puisse user cette défense parisienne. Il fait beaucoup de courses. Et ça pourrait engendrer de la fatigue dans la défense adverse pour qu’ensuite Lacazette en profite comme face à Montpellier, même si ce n’est pas le même calibre", a précisé le triple champion de France (2003-2005).