Alexandre Lacazette après son but lors du derby OL – ASSE (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Auteur d’un but lors de la rencontre entre l’OL et Montpellier (1-4), Alexandre Lacazette entre encore plus dans l’histoire de la Ligue 1. Grâce à cette réalisation, il fait partie des vingt meilleurs buteurs de l’histoire du championnat.

Alexandre Lacazette continue d’écrire son histoire en Ligue 1. Le capitaine de la formation lyonnaise, qui avait manqué la rencontre contre Reims (4-0), était présent dans le groupe pour le match face à Montpellier dimanche.

L'attaquant français, qui a commencé sur le banc, a remplacé Georges Mikautazde à la 70e minute de la rencontre. Trois minutes plus tard, le Lyonnais de 33 ans a scellé la victoire en inscrivant le quatrième et dernier but de l'OL face au MHSC (1-4). Ce but permet à Alexandre Lacazette de s'inscrire davantage dans l'histoire de la Ligue 1.

153 buts en Ligue 1

En trompant Benjamin Lecomte à la 73e minute de jeu, le Français a inscrit le 153e but de sa carrière en Ligue 1 sous les couleurs de l’OL. Il se trouve désormais dans le top 20 du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du championnat, à égalité avec Jacky Vergnes, un buteur prolifique notamment à Nîmes dans les années 1970.

Et d'ici à la fin de saison, Alexandre Lacazette pourrait encore grappiller des places. En effet, il se trouve à seulement trois réalisations de Jean-Pierre Papin (19e avec 156 buts). Le capitaine de l’OL est également très proche de Désiré Koranyi (18e avec 157 buts) et de l'ex-Lyonnais André Guy (17e avec 159 buts).