Sans club depuis un an, Claudio Caçapa a une nouvelle fois accepté de jouer les pompiers de service à Botafogo. Un rôle précaire, mais qui ne fait pas peur à l’ancien adjoint de l’OL.

Certains diront qu’il n’a pas la rancune tenace, d’autres que la passerelle Eagle Football a du bon pour Claudio Caçapa. Sans club depuis son limogeage de Molenbeek en février 2024, le Brésilien va reprendre du service dans un club de la galaxie de John Textor. Comme à l’été 2023, Caçapa va prendre les rênes de Botafogo. Mais, comme à l’époque, cette mission se veut avant tout temporaire dans l’attente de trouver un coach principal. En pleine préparation avant la reprise du championnat, Botafogo doit donc faire avec un entraîneur intérimaire.

Une position qui pourrait être inconfortable pour l’ancien capitaine de l’OL, mais cela ne semble pas être son point de vue. "Je suis venu comme intérimaire, j’en suis content. Je fais ce métier depuis longtemps, j'ai passé de nombreuses années comme assistant à Lyon, je me sens prêt et capable. Le plus important est de pouvoir faire le travail qu'ils attendent de moi, avant l'arrivée du nouvel entraîneur, pour qu'il puisse trouver une équipe plus complète."

"Eagle Football a une attente claire envers moi"

Ces dernières semaines, la rumeur d’une arrivée de Roberto Mancini sur le banc carioca avait fait monter l’excitation chez les supporters de "Fogo". Le technicien italien n’a toujours pas débarqué et Claudio Caçapa doit donc construire un groupe amputé de plusieurs départs durant l’hiver. Une courte mission avant de redevenir un adjoint à part entière, comme l’a stipulé le club au moment de l’annonce de l’intérim. "Ils ont une attente claire envers moi en tant qu'intérimaire. Je le respecte, le conseil d'administration me l'a dit très clairement, John aussi. Je vais mettre en œuvre ce que j'ai appris pour que lorsque le nouvel entraîneur arrive, l'équipe puisse être bien meilleure."