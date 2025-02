L’OL féminin reste déficitaire malgré l’arrivée de Michele Kang

Ayant pris le contrôle de l’OL féminin depuis maintenant presque un an, Michele Kang tente de rendre le projet viable. Seulement, sur l’exercice 2023-2024, la section féminin finit avec un déficit de plus de sept millions d’euros.

Le projet du football féminin est-il un projet viable en France ? C’est la question que la plupart des observateurs se posent depuis maintenant plusieurs mois et même années. Avec l’OL féminin en tête de gondole, la Première Ligue devrait être l’un des championnats les plus regardés et c’est pourtant tout l’inverse qui se produit. Le désintéressement pour le championnat de France est bien présent et la création d’une Ligue professionnelle n’a pour le moment pas enrayer la chose.

Il n’y a qu’à voir la programmation du match entre les Fenottes et Reims un vendredi soir à 21h en plein froid pour comprendre que tout ne tourne pas rond. En prenant le contrôle de l’OL féminin il y a bientôt un an, Michele Kang a rapidement avancé vouloir mettre ses joueuses et le produit qu’est la section féminine en avant. Néanmoins, elle ne pourra pas faire tout toute seule et ce n’est pas avec seulement 350 000 euros de droits TV de la FFF sur l’exercice 2023-2024 que les investissements vont être nombreux…

Une lourde masse salariale, des droits TV ridicules

Malgré un statut de géant français et d’Europe, l’OL féminin reste un produit qui fait perdre de l’argent. Jean-Michel Aulas ne l'avait jamais caché, mais la section féminin représentait son péché mignon. John Textor a lui rapidement voulu "se débarrasser" de ce boulet financier en octroyant près de 53% des parts à son amie Michele Kang. Il faudra voir sur le long terme l’impact de la femme d’affaires américaine, mais sur l’exercice 2023-2024, l’OL féminin reste largement déficitaire. Les comptes ont été rendus public et s’il a largement été réduit sous l’impulsion de la nouvelle propriétaire, le déficit est aujourd’hui de plus de sept millions d’euros (7 665 726). La masse salariale et les charges s’élèvent notamment à 15,5 millions d’euros…