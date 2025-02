L'équipe de France U16 disputera un tournoi du 28 février au 5 mars. Deux jeunes footballeurs de l'OL, Kylian Negri et Kenan Doganay, seront de la partie.

Quelques jours avant les grands, la sélection de Didier Deschamps, les U16 français seront eux aussi rassemblés. Ce mardi, l'entraîneur, José Alcocer, a livré sa liste de 22 footballeurs qui participeront à un tournoi amical en Espagne. Dans ce groupe, nous retrouverons deux membres de l'Olympique lyonnais, à savoir le défenseur Kylian Negri et le milieu de terrain Kenan Doganay.

Éléments clés chez les U17 de l'OL, les deux garçons de la génération 2009 connaissent bien cette équipe. Ils avaient déjà pris part à une compétition en terre espagnole entre fin septembre et début octobre 2024. De fin octobre à début novembre, ils avaient également participé à une épreuve amicale dans le Val-de-Marne.

Sans Hamdani, possiblement conservé pour la Gambardella

Habituellement accompagnés d'Adil Hamdani, ils seront "seulement" deux cette fois-ci. L'attaquant étant possiblement retenu pour les 8es de finale de la Coupe Gambardella face à Bastia le 2 mars prochain. Ils ont rendez-vous avec leurs coéquipiers au Centre Pinatar de Murcie. Un site connu pour recevoir de nombreux matchs de préparation et tournois. Lors de ce stage entre fin février (24) et début mars (6), ils auront trois confrontations au menu.

Les Bleuets défieront dans un premier temps le Danemark le vendredi 28 février, puis la Colombie le dimanche 2 mars, et enfin, l'Angleterre le mercredi 5. Précisons que le défenseur compte 12 apparitions avec la formation d'Amaury Barlet (dont 11 comme titulaire). Le milieu de terrain est lui capitaine. Il a joué 16 rencontres avec les U17, pour 15 titularisations, et vient de marquer lors de ses deux dernières sorties face à Monaco et Cavigal Nice. Ils ne manqueront pas d'affiche de championnat, la prochaine journée étant programmée le 9 mars.