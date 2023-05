Mercato : suite à son stage, Marcao doit s'engager avec l'OL

Jeune défenseur central de 17 ans, Marcao a passé trois semaines en stage à l'OL. Le Brésilien a su séduire le club rhodanien, qui prévoit de le recruter en 2024.

L'histoire entre l'OL et le Brésil continue de s'écrire. Après Thiago Mendes, Henrique et encore plus récemment Jeffinho, l'Olympique lyonnais comptera dans quelques mois un nouveau Brésilien dans ses rangs, annonce L'Equipe. Marcao, défenseur central de 17 ans, devrait s'engager avec la formation rhodanienne en signant un contrat qui débutera à sa majorité (le 23 mars 2024). A son arrivée, il est pour l'instant prévu qu'il évolue en réserve.

Ce grand joueur (1,94 m), a réussi à séduire les entraîneurs qui ont pu observer ses qualités et ses axes de progression lors de son passage durant trois semaines au club. Au mois d'avril, il est venu, avec son coéquipier Oliver Fricks, effectuer un stage. Il appartient au Resende FC (D1 carioca), partenaire de l'OL.

Il a joué un match amical avec la réserve

Durant ses entraînements avec le groupe Pro 2, il a fait bonne impression à Gueïda Fofana et Jérémie Bréchet, les dirigeants de l'effectif. Marcao a pu disputer un match amical face à Gueugnon fin avril (3-0).

Le média sportif rapporte que le footballeur de la génération 2006 était suivi par plusieurs formations suite à ses performances lors de la Coupe Guanabara des moins de 17 ans, en 2022. L'Athletico Paranaense notamment était intéressé.