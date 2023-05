OL : la campagne de réabonnement est lancée

Supporters de l’OL, membres des Bad Gones (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

La campagne de réabonnement au Parc OL a ouvert ce mercredi. Vous pouvez désormais vous encarter pour la saison 2023-2024.

La saison prochaine sera la première depuis 1987 sans Jean-Michel Aulas à la tête de l'Olympique lyonnais. Son stade, le Parc OL, a lancé ce mercredi 10 mai, la campagne de réabonnement pour la saison prochaine. Seuls les abonnés peuvent se procurer les précieux sésames, les offres ouvertes au grand public seront quant à elles disponibles à partir du 6 juin.

7 formules au choix

Pour cette saison, le club rhodanien met à disposition sept formules différentes pour satisfaire un maximum de personnes : Classique, Ferveur, Jeunes, Famille, Prestige, Légende et Groupes de Supporters. Pour plus d'informations sur la billetterie et pour connaître les tarifs, cliquez sur ce lien.

A noter que l'actuel 7e de Ligue 1 a prévu pour l'exercice 2023-2024 d'augmenter sa capacité d'abonnement en ouvrant une partie des tribunes supérieures : trois blocs en Ferveur Nord et quatre autres en Tribune Est.