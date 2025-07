Euro : Jule Brand sur les terrains avec l'Allemagne ce mardi

Jule Brand avec l’Allemagne (Photo by STUART FRANKLIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Auteures d'une belle prestation lors du 1er match contre la Pologne, Jule Brand et la Mannschaft veulent continuer sur cette lancée ce mardi face au Danemark.

Les rencontres s'enchaînent à l'Euro 2025. Pas moins de 10 Lyonnaises ont posé leurs valises en Suisse pour disputer ce championnat d'Europe. Parmi celles-ci, Jule Brand, tout juste arrivée à l'OL Lyonnes en mai dernier, fait partie de l'aventure avec l'équipe d'Allemagne. La sélection dirigée par Christian Würck a bien débuté la compétition avec un succès 2-0 contre la Pologne.

Une rencontre au cours de laquelle Jule Brand a brillé. Un but et une passe décisive pour la joueuse de 22 ans. L'internationale allemande surfe sur une vague positive après une dernière saison réussie à Wolfsburg : six buts et cinq passes décisives en vingt-quatre titularisations.

Une qualification en ligne de mire face au Danemark

Ce mardi à 18 heures, les Allemandes affrontent les Danoises pour la 2e rencontre de la phase de groupes. Pour le moment, le Danemark compte zéro point suite à sa défaite 1-0 contre la Suède. Si l'Allemagne va chercher un second succès, elle pourrait potentiellement obtenir sa qualification pour les quarts de finale.

Dans l'autre match de la poule, la Suède défiera la Pologne à 21 heures le même jour. La Mannschaft garde en tête son rêve de remporter un 9e titre à l'Euro. Lors de la dernière édition en 2022, elle avait échoué en finale face à l'Angleterre sur le score de deux buts à un.

Le programme complet de l'Allemagne à l'Euro 2025

Allemagne 2 - 0 Pologne, vendredi 4 juillet, 21 h 00

Allemagne - Danemark, mardi 8 juillet, 18 h 00

Suède - Allemagne, samedi 12 juillet, 21 h 00