Bernard Lacombe bientôt célébré à Lyon et à Décines ?

Bernard Lacombe, ancien attaquant et dirigeant de l’OL (AFP)

Décédé le 17 juin dernier, Bernard Lacombe pourrait être honoré une fois de plus à Gerland et à Décines. Il est question notamment d'une fresque au Grand Stade.

C'était un premier coup de poignard dans le cœur des supporters rhodaniens cet été. Le 17 juin dernier, Bernard Lacombe nous a quittés. Joueur, entraîneur, dirigeants... l'ancien attaquant a tout connu au sein de l'OL. Les hommages ont duré pendant plusieurs jours, jusqu'aux obsèques le 25 juin. Ce grand monsieur restera pour toujours dans le cœur des Lyonnais, et son nom devrait résonner encore un peu plus dans la ville et à Décines.

Renommer la Plaine des Jeux de Gerland ?

Nous avons appris que la Métropole était en pourparlers avec la municipalité pour rebaptiser la Plaine des Jeux de Gerland en stade Bernard Lacombe. Une suggestion étudiée par la mairie, qui devra trancher.

Il pourrait figurer aux côtés de Gérard Houllier au stade ?

Du côté de l'OL Vallée, il serait question de voir fleurir une nouvelle fresque à l'effigie du champion 1984 sur le Grand Stade, comme on peut aujourd'hui voir celle de Gérard Houllier. Là aussi, l'idée est mise sur la table. Selon nos informations, le club y aurait déjà songé, mais il doit encore en discuter avec la famille Lacombe. Si ce projet voit le jour, il se fera donc en concertation avec les proches de l'avant-centre et les septuples champions de France (2002-2008).

On peut d'ailleurs rappeler que John Textor avait confirmé la tenue d'un hommage lors du premier match à domicile de la saison 2025-2026. L'Américain avait également évoqué la création "d'un lieu à sa mémoire au Parc OL".

Avec Razik Brikh.