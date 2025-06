Jeudi soir, environ 400 supporters se sont réunis pour commémorer la mémoire de Bernard Lacombe, disparu mardi. Jean-Michel Aulas et Sonny Anderson étaient notamment présents.

Le rendez-vous était finalement donné devant le Parc OL, et non à Gerland, comme cela était initialement prévu. Jeudi en début de soirée, des centaines de supporters de l'Olympique lyonnais ont dit adieu à Bernard Lacombe. Décédé mardi, l'ancien joueur, entraîneur et dirigeant aura laissé une trace indélébile au club et à la ville, ce qu'a confirmé l'hommage rendu par près de 400 personnes sur l'allée des Lumières.

Vêtu de rouge, de bleu et de blanc, ils sont très nombreux à avoir répondu à l'appel des Bad Gones, déposant des gerbes de fleurs au pied d'une plaque avec sa photo, ainsi qu'un maillot. Un rassemblement auquel a pris part Jean-Michel Aulas, acolyte de longue date de l'ex-attaquant. Les deux hommes ont durant plusieurs décennies œuvré à faire de l'OL un septuple champions de France (2002-2008), même si la suite fut plus difficile.

Aulas et Anderson ont pris la parole

Jean-Michel Aulas était présent pour l'hommage à Bernard Lacombe

Sonny Anderson en compagnie des supporters de l'OL lors de l'hommage à Bernard Lacombe

Celui qui restera "le président", même s'il n'en a plus le statut, a livré quelques mots, contant des anecdotes au sujet de Bernard Lacombe. Sonny Anderson, lui aussi présent, a également pris la parole durant quelques instants. Ancien dirigeant rhodanien, Olivier Blanc était pareillement là pour cette communion, cet au revoir à une légende.

Après le recueillement et quelques témoignages d'une poignée de supporters, l'assemblée a lancé deux minutes d'applaudissements. Un mouvement suivi d'un chant appelé à retentir souvent à Décines en l'honneur du champion d'Europe 1984 avec la France. Sur l'air de "Allez l’OL", les "Bernard Lacombe" ont résonné plusieurs minutes. Un regroupement d'une quarantaine de minutes au total, pour commémorer la mémoire de l'un des plus grands hommes de l'Olympique lyonnais.

Les obsèques sont prévues le 25 juin

Rappelons qu'un hommage plus cérémonial et confidentiel sera rendu le mercredi 25 juin prochain, à l'église Saint-Louis de Fontaines-sur-Saône. Date des obsèques de l'une des plus grandes icônes de Lyon.

Des banderoles en hommage à Bernard Lacombe furent installée