OL - Mercato : les recrues qui ont fait la fierté de Lacombe

Bernard Lacombe a été une légende en tant que joueur de l'OL mais aussi un remarquable dirigeant du club rhodanien durant des décennies.

Ce mardi 17 juin 2025 restera une triste date dans l’histoire de l’Olympique lyonnais. Le club a perdu l’un de ses symboles les plus forts. Bernard Lacombe, ancien attaquant de l’OL entre 1969 et 1978, a inscrit 149 buts en 258 apparitions sous les couleurs lyonnaises. Il figure au troisième rang des meilleurs buteurs de l’histoire de l'OL et occupe la deuxième place au classement des meilleurs buteurs de tous les temps en Ligue 1, avec 255 réalisations en 494 matchs.

Bernard Lacombe a traversé les époques à Lyon. Il a endossé les rôles de directeur sportif (1988-1996), d’entraîneur (1996-2000), puis de conseiller du président Jean-Michel Aulas jusqu’en 2019. En tout, il a passé près de cinquante années au service de l’institution lyonnaise, marquées par une fidélité rare et un attachement indéfectible au blason.

"J'avais insisté auprès de Le Guen pour Cris"

En 2009, Bernard Lacombe revenait pour nous sur les transferts marquants qu'il avait réalisés avec l'Olympique lyonnais. "J’ai eu la chance de connaître Marcelo qui est notre superviseur au Brésil. La première fois que j’ai vu jouer Edmilson, il m’a fait penser à Laurent Blanc, mais avec dix ans de moins et plus rapide. Techniquement, c’est quelque chose. Ensuite, il y a eu Claudio, Juninho, Nilmar", se remémorait-t-il à l'époque.

Il nous avait ensuite évoqué le cas particulier de Cris (2004-2012, 310 matchs) : "Pour Cris, il a fallu se battre pour le faire venir car Paul Le Guen n’en voulait pas. Ricardo (ami de Le Guen) lui a déconseillé de le recruter car Cris n’avait pas réussi à s’imposer au Bayern Leverkusen. J’ai insisté auprès du président pour qu’on le recrute car j’étais convaincu qu’il pouvait beaucoup nous apporter".

Enfin, il se rappelait avec affection aux bons souvenirs du milieu de terrain Mahamadou Diarra (2002-2006, 170 matchs) : "Il y a un autre joueur que je suis très fier d’avoir fait venir, c’est Mahamadou Diarra. Depuis qu’il joue en Europe, il a gagné six titres (4 avec Lyon et 2 avec le Real). Je suis son papa blanc (rires)", se confiait-il.

"On aurait pu faire signer Didier Drogba"

S'il y a bien un joueur que Bernard Lacombe souhaitait recruter à l'époque, c'était Didier Drogba. "Sans hésiter, Didier Drogba. Bien avant qu’il signe à Marseille, j’étais en contact avec lui. Il y a un moment on aurait pu le faire signer puis après c’est devenu compliqué car son agent c’était Pape Diouf (devenu depuis président de l’OM), déclarait-il à propos de la légende ivoirienne. J’ai été en Côte-d’Ivoire, je lui ai emmené un maillot de l’OL, le numéro 9, avec son nom inscrit au dos. On a discuté et c’est là que Pape Diouf m’a demandé ce que j’avais fait car Didier hésitait entre Lyon et Marseille. À l’époque, on souhaitait le faire venir, pour remplacer Sonny (Anderson), c’était une grande responsabilité",

Drogba a finalement fait le choix du club marseillais avant de filer à Chelsea. Un regret pour Lacombe mais cela n'a pas empêché l'OL de continuer à gagner des titres.