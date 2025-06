Mercato : Florent Sanchez (ex-OL) prolonge à Orléans

Écarté de l'OL en cours d'année, Florent Sanchez avait rebondi à l'US Orléans. La mayonnaise a bien pris puisque le milieu offensif a choisi de prolonger l'aventure avec le club de National.

La fin d'histoire a été bien loin de celle que l'on pouvait imaginer il y a quelques années, quand il était l'une des têtes de gondoles de l'Académie. Entre Florent Sanchez et l'OL, l'aventure a pris fin avec une mise à pied mi-octobre en même temps que Chaïm El Djebali. Les raisons de ce renvoi restent toujours assez vagues, mais le milieu offensif n'avait finalement pas mis trop longtemps à rebondir. Sous l'impulsion de son ancien coach Hervé Della Maggiore, Sanchez avait signé à l'US Orléans, pensionnaire de National. Il semblerait que ce championnat convienne bien à l'ancien Lyonnais qui avait déjà été à son avantage lors d'un prêt avec Villefranche.

Objectif montée pour la saison à venir

Si l'USO n'a pas réussi à accéder à la Ligue 2, Florent Sanchez a repris son football et du rythme avec 14 matchs disputés. S'il s'est contenté d'un petit but et de deux passes, le natif de Vaulx-en-Velin s'est épanoui dans le Loiret. Ce jeudi, le club orléanais a donc annoncé la prolongation de son contrat pour la saison à venir. "Je suis super content de continuer l’aventure avec l’US Orléans. Les motivations restent les mêmes, on va essayer de faire le maximum, de réaliser une belle saison tous ensemble, de profiter et de prendre du plaisir comme on a su le faire cette saison. Personnellement, je me sens super bien dans ce groupe, j’ai été très bien accueilli par les joueurs. On va tout faire et tout donner pour jouer le haut du tableau, avec en ligne de lire cette montée en Ligue 2."