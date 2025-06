Hospitalisé depuis janvier, Bernard Lacombe avait pris ses distances avec l'OL depuis quelques mois. Néanmoins, il était l'un des derniers livres ouverts de l'histoire du club lyonnais qu'il a côtoyé à travers les époques.

Il était un "papa" pour certains, une "encyclopédie" pour d'autres. Mais tous se rejoignent sur une chose quand il s'agit de parler de Bernard Lacombe : il était avant tout un amoureux de l'OL. À 72 ans et comme le hasard fait souvent mal les choses, l'homme de Fontaines-Saint-Martin s'en est allé ce mardi 17 juin 2025, cinquante-deux ans jour pour jour après le troisième sacre en Coupe de France du club lyonnais. Son seul trophée majeur avec son club formateur (en plus d'un trophée des champions la même année).

Pourtant, des titres, il en a à la pelle, bien qu'il n'en récoltera jamais directement les lauriers. Toutefois, l'âge d'or de l'OL dans les années 2000, c'est en partie à Bernard Lacombe que les supporters lyonnais le doivent. Ayant le club lyonnais dans la peau, il reste pour beaucoup celui qui murmurait à l'oreille de Jean-Michel Aulas dans son costume de conseiller du président.

Le garant des valeurs lyonnaises

Un rôle bien plus dans l'ombre que ses neuf saisons comme attaquant ou ses quatre comme entraîneur principal entre 1996 et 2000. Cependant, Bernard Lacombe restera indéniablement rattaché à cette fonction entre le directeur sportif et le manager général qui ont permis à l'OL d'attirer un Sonny Anderson ou un Juninho. Des choix de recrutement qui ont fait basculer le club dans une autre dimension. Quand il convient de parler de celui qui a porté le maillot lyonnais à 258 reprises, Claudio Caçapa le décrit "comme un homme bon, mais qui savait aussi se montrer dur pour notre bien". Mais surtout celui de son club, qu'il portera dans son cœur jusqu'à son dernier soupir, ce 17 juin 2025.

Il y a encore quelques mois, il arpentait les coursives du Parc OL aux côtés de son idole de jeunesse devenu ami Fleury Di Nallo, même si le charme et l'histoire de Gerland lui manquaient très clairement. Désormais, il devient encore un peu plus un monument de ce club qu'il chérissait tant. On dit souvent que les joueurs et les entraîneurs passent, mais que seule l'institution perdure. Bernard Lacombe était finalement un peu de tout ça.