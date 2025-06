Ce mardi 17 juin, l'icône de l'OL, Bernard Lacombe, nous a quittés. Il était le dernier représentant vivant de la fameuse "Fresque des Lyonnais".

C'est un crève-cœur pour le football français en général et la famille OL en particulier. L'attaquant mythique du club rhodanien, Bernard Lacombe, est parti ce mardi 17 juin 2025. L'Olympique lyonnais perd une des plus grandes légendes de son histoire.

Entre 1969 et 1978, l'international français (38 sélections) a marqué 149 buts en 258 matchs sous la tunique blanche. Il est ainsi le 3e meilleur buteur de tous les temps à l'OL. En tout et pour tout, il a inscrit 255 buts en 494 rencontres de Ligue 1. Ce qui fait de lui, le 2e plus grand buteur de l'histoire du championnat de France. Il fait également partie de l'équipe de France championne d'Europe en 1984.

Un véritable symbole de la ville de Lyon

La carrière de Bernard Lacombe a laissé une trace profonde dans la capitale des Gaules, bien au-delà de ses exploits en tant que joueur. Fier représentant de sa ville, il a tout vécu à l’Olympique lyonnais. Directeur sportif de 1988 à 1996, entraîneur de 1996 à 2000, puis conseiller du président Jean-Michel Aulas jusqu’en 2019, il a traversé les époques en endossant des rôles clés. Cinquante années de fidélité au cours desquelles il aura durablement marqué l’histoire du club.

À ce sujet, Bernard Lacombe est l'unique sportif gravé sur la célèbre "Fresque des Lyonnais" dans le 1er arrondissement de Lyon. Sur cette peinture murale située au bord de la Saône, on le retrouve aux côtés de l'écrivain Frédéric Dard, du chef cuisinier Paul Bocuse, du réalisateur Bertrand Tavernier ou encore du journaliste et écrivain Bernard Pivot. Autant de figures symboliques de la ville de Lyon qui ne sont plus de ce monde aujourd'hui.

C'est la coopérative CitéCréation qui avait réalisé cette œuvre entre 1994 et 1995. Elle a d’ailleurs sollicité les Lyonnais afin de recueillir des noms de figures rhodaniennes, destinés à remplacer les défunts qui seront prochainement honorés à l’étage supérieur lors de la rénovation à venir.

Parmi les noms évoqués, ceux de la résistante Lucie Aubrac, de l’actrice Mimie Mathy, mais aussi de grandes figures sportives de la ville. Wendie Renard, Karim Benzema, Mélina Robert-Michon et Grégory Coupet se sont notamment démarqués dans cette liste.