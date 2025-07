Le latéral droit, Téo Barisic, a réagi suite à sa prolongation de son contrat avec l'Olympique lyonnais jusqu'en 2028.

Formé à l'Olympique lyonnais, Téo Barisic a réalisé une saison pleine en 2024-2025 avec l'équipe réserve. Le capitaine du Groupe Pro 2 a disputé 22 rencontres, dont 20 en tant que titulaire en National 3. Par ailleurs, il a connu ses toutes premières minutes en Ligue 1 face à Angers le 17 mai (victoire 2-0).

Un grand moment dans sa carrière, suivi par une première sélection avec la Croatie U21 pour trois matchs amicaux. Téo Barisic a alors fait le plein d'expérience internationale avec trois titularisations. Résultats : deux succès contre le Qatar (3-1) et l'Irlande (1-0), ainsi qu'un match nul face à la Suède (1-1).

Sous contrat jusqu'en 2028

De quoi convaincre l'OL de donner une chance au latéral ou axial droit de faire ses preuves en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine ? C'est une possibilité, puisque qu'il vient de prolonger l'aventure au sein de son club formateur.

Ce lundi, l'Olympique lyonnais a officialisé l'extension du bail du Croate, et ce, jusqu'en 2028. Un moyen de sécuriser l'avenir d'un élément clé en réserve qui a progressé de manière constante ces derniers mois.

"Avec fierté et engagement"

Une bonne chose pour le joueur de 20 ans, qui s'est exprimé à ce sujet sur son compte Instagram. "Je remercie le club pour sa confiance. Un grand merci à ma famille, mes proches, mes agents, ainsi qu’à tous mes coachs et coéquipiers, passés et présents. Avec fierté et engagement, je continue à me battre pour ce maillot. Allez l’OL !", peut-on lire dans sa publication. Le jeune footballeur continue donc de gravir les échelons chez les septuples champions de France (2002-2008).