Ce jeudi (18h45), l'OL affronte le SK Brann à l'Åsane Arena de Bergen. Pour ce quatrième rendez-vous européen, Sonia Bompastor a choisi d'aligner la même ligne d'attaque que face à Fleury. Au milieu, Lindsey Horan fait son retour.

Un dernier tour de piste avant les vacances. Avec la neige qui tombe à Bergen, il règne déjà un petit air de vacances à la montagne et pourtant l'OL n'est pas venu en Norvège pour faire du tourisme. Dans la cité norvégienne, la formation lyonnaise vient pour terminer le travail d'une année 2023 quasiment parfaite avec l'objectif de finir sur une victoire et refermer sa phase aller avec un 16 sur 16 toutes compétitions confondues. Pour ce dernier rendez-vous et le 4e en Ligue des champions, Sonia Bompastor a choisi de reconduire la plupart des joueuses titulaires samedi à Fleury (1-3). À deux exceptions près.

Gilles aux côtés de Mbock, capitaine

Avec la blessure de Wendie Renard, la défense a forcément dû être revue et la doublette Gilles - Mbock qui avait pris la suite à la sortie de la capitaine fera de nouveau la paire face au SK Brann. L'autre changement est avant tout un choix de Sonia Bompastor et se situe dans l'entrejeu lyonnais. Revenue de blessure samedi et buteuse au moment de son entrée pour la dernière journée de la phase aller de D1 féminine, Lindsey Horan retrouve une place de titulaire au détriment de Sara Däbritz. Cette dernière aurait pu monter d'un cran pour évoluer aux côtés d'Ada Hegerberg et Kadidiatou Diani mais la confiance est maintenue à Amel Majri et sa qualité technique sur un terrain synthétique.

La composition de l'OL : Endler - Carpenter, Gilles, Mbock, Morroni - Horan, Damaris, Van de Donk - Diani, Hegerberg, Majri