Pour le compte de la 4e journée de Ligue des champions, l’OL se déplace à Bergen pour affronter le SK Brann. Cette rencontre est à suivre en direct à partir de 18h45 sur votre site Olympique-et-Lyonnais.

De la neige, un stade d’un peu moins de 4000 places et un double objectif à relever. En Norvège depuis mercredi, les joueuses de l’OL ont eu beau découvrir la sympathique ville de Bergen lors de la marche matinale de jour de match, elles ne sont pas venues faire du tourisme. Face au SK Brann ce jeudi, les Fenottes souhaitent assurer leur qualification pour les quarts de finale de la compétition et valider dans le même temps leur première place du groupe à deux journées de la fin. Pour cela, il suffit de gagner face à la formation norvégienne dans cette 4e journée du groupe B. Avec une Ada Hegerberg remontée comme une horloge afin de briller à la maison, Sonia Bompastor peut être rassurée sur la motivation de son équipe.

Malgré les conditions (neige, pelouse synthétique) et les absences de Wendie Renard, Selma Bacha et Eugénie Le Sommer, les voyants sont quand même au vert pour l’OL, auteur d’un sans-faute dans cette première partie de saison. Pour que le parcours soit parfait, il faudra répondre présent à partir du 18h45 ce jeudi. Comme face à St-Pölten, la rencontre entre le SK Brann et l’OL est à suivre en direct et gratuitement sur votre site Olympique-et-Lyonnais via la chaîne YouTube de DAZN.