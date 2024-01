En plus de deux décisions favorables, Le Havre a parfaitement joué sa partition dimanche face à l’OL. Grâce à ce succès (3-1), le club normand prend six longueurs d’avance sur la place de barragiste.

Le travail réalisé en Normandie impressionne depuis deux saisons. Champion de Ligue 2 la saison dernière sans l’ombre d’un doute, Le Havre confirme les belles promesses à l’échelon supérieur. Ayant comme objectif le maintien, les joueurs de Luka Elsner font pour le moment bonne figure avec une 11e place au classement. Alors qu’ils auraient pu être en danger avec la réception de l’OL dimanche, les Havrais ont fait la bonne opération du week-end dans la seconde partie du tableau. Grâce à son succès 3-1, le HAC a dorénavant six points d’avance sur la place de barragiste, désormais occupée par le club lyonnais.

Forcément, il y avait de la satisfaction dimanche soir après cette victoire méritée, même si certains faits de jeu auraient pu livrer un scénario tout autre. Mais à l’arrivée, c’est bien Le Havre qui a pris les trois points et mis fin à la dynamique positive de l’OL. "On considérait ça comme un grand match parce qu’on avait des internationaux en face de nous, une écurie, un club historique, a rappelé Elsner en conférence de presse. On n’efface pas ça comme ça et évidemment que leur dynamique laissait à penser qu’ils avaient un peu oublié leurs problèmes et qu’ils étaient devenus de nouveau performants. Donc ça rend, je pense, le match, le contenu et le résultat encore plus méritants de nos joueurs qui ont fait preuve d’un cœur exceptionnel." La cohésion collective, une notion qui a fait la différence dimanche.