Ernest Nuamah à la CAN 2024 lors de Ghana – Cap-Vert (Photo by SIA KAMBOU / AFP)

Après Mama Baldé samedi, Ernest Nuamah n’a pas été plus en réussite avec le Ghana. Les Black Stars ont été surpris par le Cap-Vert à la dernière minute (2-1).

Décidément, le début de la Coupe d’Afrique des Nations est loin d’apporter de bonnes ondes aux joueurs de l’OL. Samedi, Mama Baldé s’est incliné avec la Guinée-Bissau face à la Côte d’Ivoire (2-0) et est en plus sorti blessé à cinq minutes de la fin. Une mauvaise entame qu’Ernest Nuamah a, lui aussi, connue dimanche soir avec le Ghana. Opposés au Cap-Vert, les Black Stars ont mordu la poussière avec une défaite inaugurale concédée dans les derniers instants de la partie (2-1). Après avoir réussi à revenir au score grâce à l’ancien Strasbourgeois Alexander Djiku (56e), les Ghanéens ont cédé à la dernière minute avec le but de Garry Rodrigues (90+2e).

30 minutes de jeu pour le Lyonnais

N’ayant cadré qu’un seul tir dans la partie, le Ghana est déjà en mauvaise posture dans cette CAN 2024. Le rendez-vous contre l’Égypte, tenu en échec par le Mozambique, s’annonce décisif. Nuamah sera-t-il titulaire pour ce choc du groupe B ? Pour le match d’ouverture, l’ailier de l’OL a commencé sur le banc avant de faire son entrée à l’heure de jeu à la place de Joseph Paintsil. S’il a tenté d’amener le danger par ses percussions comme on peut le voir entre Rhône et Saône, Ernest Nuamah n’a pas réussi à se montrer décisif et a assisté de loin à la mésentente de la défense centrale ghanéenne qui a profité à Rodrigues pour le 2-1.