Le FBBP01 aurait "aimé un geste" de l’OL pour Gonzalez

Encore en place à Bourg-Péronnas, Jordan Gonzalez va rejoindre l’OL Académie début février. Le FBBP01 n’a pu aller contre la décision de son entraîneur, mais aurait aimé un geste de son club partenaire qu’est l’OL.

Il n’y a pas qu’en équipe première que l’OL subit quelques remous cette saison. Au sein de l’Académie, ce n’est pas forcément la joie non plus. La défaite des U18 dimanche en 32es de finale de Coupe Gambardella est venue rajouter un peu plus de noirceur à un climat déjà compliqué à Meyzieu. Avec la promotion de Pierre Sage chez les pros, il a fallu trouver un nouveau directeur du centre et Fabien Caballero a été missionné jusqu’à la fin de la saison en plus de sa casquette de chef du recrutement de l’Académie.

Jérémie Bréchet dans les bagages de Sage, Amaury Barlet a donc quitté sa casquette d’adjoint des U19 pour en prendre les commandes jusqu’à la fin de la saison. À ces changements internes, l’OL a également dû faire face à une procédure de licenciement lancée contre Mohamed Chacha à la fin de l’année. Les U17 étant désormais sans coach, la quête d’un nouveau formateur a été lancée durant la trêve et le club lyonnais a jeté son dévolu sur Jordan Gonzalez.

Une compensation financière ou de joueurs ?

Bien que leader de son groupe de National 2 avec le FBBP01, l’entraîneur n’a pu résister à l’appel et va prendre en mains les U17 à partir de début février. En effet, un accord a été trouvé pour que Gonzalez dirige encore les trois matchs bressans du mois de janvier avant de passer le relai à Hervé Della Maggiore. Ce dernier, qui est actuellement DG du club de l’Ain, va retrouver un banc qu’il connait bien. Toutefois, il n’a que moyennement apprécié la façon de faire de l’OL, pourtant club partenaire.

En laissant partir Jordan Gonzalez, Bourg-Péronnas s’attendait à un geste du club lyonnais. "C’est dur, mais on sait aussi que c’est la loi du football, a concédé Hervé Della Maggiore aux confrères de La Voix de l’Ain. En tant que club partenaire, on aurait aimé un geste de leur part. On aurait pu retenir Jordan, mais cela aurait pu être néfaste pour tout le monde. Il a la volonté de rejoindre l’OL, avec un contrat intéressant (3 ans et demi, revalorisation salariale, possible évolution interne à l’OL…), donc il ne pouvait pas refuser une telle proposition." En proie à quelques difficultés financières, Bourg-Péronnas n'aurait certainement pas dit non à quelques milliers d'euros bienvenus...