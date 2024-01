Quand l’OL est retombé dans ses travers dimanche, Bergerac a pris le plein de confiance durant le week-end. Le BPFC s’est imposé pour la première fois de la saison à l’extérieur en National 2 et est sorti de la zone rouge.

L’un a été ramené à sa triste réalité de la saison, l’autre s’est offert un grand bol d’air frais. Durant le week-end, l’OL et Bergerac ont connu des fortunes diverses, mais les deux clubs ont une particularité commune : ils jouent la lutte pour le maintien dans cette saison 2023-2024. Dimanche, les Lyonnais ont vu leur série de quatre victoires de suite prendre fin au Havre (3-1) dans une rencontre insipide sur le plan tactique et technique. De nouveau dans la zone rouge avec une place de barragiste, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont montré un visage qu’on espérait ne plus revoir. À défaut de l’avoir totalement eue en Normandie, la réaction d’orgueil lyonnaise est attendue dès vendredi à Limoges.

Escarpit, un ancien de l'OL Académie, buteur

Il en faudra pour poursuivre l’aventure en Coupe de France et reprendre de la confiance avant les réceptions de Rennes et de l’OM en Ligue 1. De baume au cœur, le Bergerac Périgord FC en a retrouvé un peu samedi soir en National 2. En déplacement sur la pelouse d’Avoine - Chinon, le BPFC a signé sa première victoire de la saison à l’extérieur. Le succès (1-2) permet d’ailleurs aux joueurs de Yassine Azahaf de sortir de la zone rouge, laissant cette place à leur adversaire du week-end. Après avoir ouvert le score (35e) par Romain Escarpit, passé par l’OL Académie, le BPFC s’est fait rejoindre juste avant la pause, mais le but de Moussa Faty en deuxième mi-temps (55e) a permis aux Bergeracois de prendre confiance avant de recevoir l’OL à Limoges, vendredi soir (20h45).