Mercato : Tidiane Diawara (ex-OL) rebondit à Auxerre

Formé à l’OL, Tidiane Diawara n’avait pas été conservé à la fin de la saison dernière. Après six mois à Linas-Monthléry en National 3, l’attaquant a signé jusqu’en 2026 avec l’AJ Auxerre.

La saison dernière, il avait fait partie de ceux dont la porte de sortie avait été montrée par la direction de l’OL. Comme chaque année, les déçus sont nombreux à l’Académie et Tidiane Diawara avait dû faire une croix sur sa formation à Meyzieu après être arrivé au club en 2017 en provenance du FC Fleury à seulement onze ans. Ayant évolué avec les U19 lyonnais (28 matchs, 8 buts), Diawara avait finalement réussi à rebondir du côté de Linas-Monthléry. L’expérience avec le club de N3 n’a duré que six mois puisque l’attaquant a déjà quitté le club francilien pour retrouver un club professionnel.

En cette période de mercato, l’AJ Auxerre semble avoir été convaincu par les cinq buts en dix matchs de Tidiane Diawara, car le jeune joueur (18 ans) s’est engagé avec l’AJA jusqu’en juin 2026. Toutefois, l’ancien Lyonnais va d’abord se faire les dents avec la réserve auxerroise en National 2 avant de pourquoi pas prétendre à des minutes en Ligue 2 avec l’équipe première. "Tidiane Diawara, c’est un recrutement post-formation, on veut travailler sur cet aspect-là. Il faut parfois compléter notre formation avec certains manques à certains postes. Tidiane arrive dans cette lignée-là, il travaillera avec le groupe N2 au début, mais il a un fort potentiel et on espère qu’il intègrera le groupe pro dans le futur", a déclaré Baptiste Malherbe, président exécutif du club auxerrois.