Coupe de France : la FFF confirme Bergerac - OL à Limoges

Les joueurs de l’OL en Coupe de France contre Pontarlier (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Jeudi, la FFF a rendu sa décision concernant la tenue du 16e de finale de Coupe de France entre Bergerac et l’OL. La Fédération a validé le choix du stade Beaublanc à Limoges.

En programmant Bergerac - OL le vendredi 19 janvier (20h45) en ouverture des 16es de finale de la Coupe de France, la FFF et beIN Sports ont mis quelques bâtons dans les roues du club périgourdin. Étant assuré de ne pas pouvoir jouer à domicile, le BPFC avait activé plusieurs pistes pour accueillir le club lyonnais, mais aussi pour que ce rendez-vous soit une vraie fête pour toute une ville. Le projet menant au stade d’Agen tenait la corde d’après nos confrères de Sud-Ouest avant que tout ne tombe à l’eau avec cette programmation un vendredi soir, date à laquelle le club de rugby d’Agen dispute également un match. Et si finalement Libourne semblait en bonne position pour rafler la mise, c’est Limoges et son complexe sportif de Beaublanc qui a eu les faveurs de la direction de Bergerac.

Mercredi, le club de National 2 a entériné son choix avec ce déplacement à deux heures de route de Bergerac, mais encore fallait-il que le stade de repli soit validé par la Fédération française de football. C’est désormais acté puisque la FFF a confirmé jeudi que le 16e de finale de Coupe de France entre Bergerac et l’OL aura bien lieu sur le terrain d’honneur de Beaublanc qui peut accueillir jusqu’à 11 000 spectateurs. Place à présent à la billetterie qui ne devrait pas tarder à ouvrir pour les supporters bergeracois et lyonnais. Au tour précédent, plus de 600 avaient fait le déplacement à Besançon pour l’entrée en lice des joueurs de Pierre Sage.