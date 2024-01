L’OL Futsal se déplacera à Saint-Priest en Coupe LAuRA

Éliminé dès le premier tour de la Coupe Nationale, l’OL Futsal remet en jeu son titre en coupe régionale. Les Lyonnais affronteront l’AS Saint-Priest pour le premier tour le samedi 20 janvier.

Le tirage au sort de la Coupe de France n’a pas réservé de derby entre l’OL et l’AS Saint-Priest en 16es de finale, mais il y aura bien un affrontement entre les deux clubs partenaires le week-end du 20 janvier. En effet, cette semaine avait également lieu le tirage au sort du premier tour de la Coupe LAuRa et les équipes de futsal de l’OL et de l’ASSP se feront face le samedi 20 janvier du côté de Saint-Priest. Les deux formations se connaissent bien puisqu’elles évoluent toutes les deux en Régional 1.

Tenant du titre dans cette coupe

En attendant le match retour, les joueurs de David Touré s’étaient imposés 4-1 sur le parquet du gymnase Jacques Brel. Ils retrouveront donc ce lieu dans un peu plus d’une semaine avec un vrai objectif. Invaincus en championnat, les Lyonnais ont une couronne à défendre dans cette Coupe LAuRA. La saison dernière, l’OL avait en effet raflé le titre avec une victoire finale contre Condrieu. Après la désillusion de l’élimination d’entrée en Coupe Nationale contre une formation d’un niveau inférieur, la formation lyonnaise espère ne pas louper la marche contre le voisin san-priot, sixième de la poule en Régional 1.