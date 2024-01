OL : Fofana, Adryelson et Perri postulent pour Le Havre

À deux jours du déplacement au Havre, un groupe de 22 joueurs a pris part à l’entraînement. Les trois recrues Lucas Perri, Adryelson et Malick Fofana étaient de la partie, au contraire de Skelly Alvero.

Il y a quelque chose qui a changé à l’OL ces dernières semaines, c’est un fait. La patte Pierre Sage a clairement pris dans le groupe lyonnais et ce n’est pas l’entraînement de ce vendredi qui montrera le contraire. Forcément, les bons résultats aident à la bonne humeur collective, mais il y a longtemps qu’on n’avait pas vu les Lyonnais mêler bonne humeur et compétition dans les exercices d’entraînement. À deux jours du déplacement au Havre pour la reprise de la Ligue 1, un groupe de 22 joueurs a pris part à la séance dans le froid décinois. Un bel accueil pour les Brésiliens Lucas Perri et Adryelson, très certainement pas habitués à autant de froid, et Malick Fofana. Les trois recrues hivernales étaient présentes ce vendredi et postulent pour dimanche. Absent contre Pontarlier après avoir été malade la semaine dernière, Clinton Mata est complètement sur pied et a participé normalement à la séance.

De la compétition même sur des toros… la patte Sage à l’OL #HACOL pic.twitter.com/qFp3FcXOwA — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) January 12, 2024

Après un travail de puissance, les joueurs lyonnais se sont regroupés en quatre groupes pour un toro. Un exercice qui a mis en lumière l’état d’esprit compétiteur qui a pris possession du groupe lyonnais depuis la prise de fonction de Pierre Sage. Avec Jérémie Bréchet, Damien Della Santa et Jamal Alioui, qui a donné de sa personne pour l'exercice, l’entraîneur lyonnais a poussé ses joueurs à se surpasser même pour un exercice sans réel intérêt sportif. À noter que Skelly Alvero, pas vraiment en odeur de sainteté depuis l’arrivée du quatrième coach, n’était pas de la partie, sans en connaitre la raison. Cette absence, si elle n’est pas pour blessure, veut-elle dire que le milieu sera avec la réserve samedi soir à Chambéry ?