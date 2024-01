OL : Damien Della Santa se confie sur ses missions d'adjoint

Il a rejoint le staff de Pierre Sage cet hiver. Damien Della Santa est désormais pleinement intégré dans l'encadrement de l'OL, avec des missions bien spécifiques.

S'ils étaient déjà présents depuis le retour de la trêve le 31 décembre dernier, Damien Della Santa et Jamal Alioui ont été officialisés le 11 janvier. En même temps que la prolongation de Pierre Sage, les deux techniciens ont intégré le staff rhodanien.

Avec ces renforts, les dirigeants confirment qu'ils croient en leur entraîneur, et surtout, ils espèrent lui amener de la qualité en plus. "Avec Jamal Alioui et Jérémie Bréchet, notre objectif commun est d'aider Pierre, de l'assister, de le décharger et aussi d’être actifs sur l'animation et la construction des séances d'entraînements. C'est le cœur du métier de travailler au quotidien avec les joueurs pour le soulager", a expliqué Della Santa au micro de la chaîne du club.

"Amener les joueurs à influencer au maximum le jeu de l'équipe"

Au-delà de cette mission, l'adjoint a aussi d'autres rôles. Il est chargé du développement individuel et des phases arrêtés, domaine dans lequel il est reconnu. Mais c'est sur le premier point qu'il sera aussi attendu. “Je pense que c'est essentiel de partir de qui sont joueurs, de qui ils veulent être et de leurs forces naturelles. Après, il faut aussi être réaliste, il y a la réalité de la compétition donc il y a un niveau à atteindre, a-t-il développé. Ma tâche est d'essayer d'amener les footballeurs à influencer le plus possible le jeu de l'équipe, à rentrer du mieux possible dans le canevas du groupe, à répondre le plus aux exigences et aux demandes de Pierre et de la compétition. Le but est que chacun puisse atteindre un niveau supérieur, être en progrès et passer des caps à l'intérieur du club. Mais s’il y a des grosses faiblesses, il faut les travailler.”

Tout un programme pour celui qui est honoré "de travailler" à l'OL". Passé également par Nice, Della Santa a glissé qu'il "étais en bonne voie" pour s'engager ailleurs, avant de finalement choisir le projet lyonnais.