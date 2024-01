OL Académie : le programme du week-end

Le week-end s’annonce chargé pour les équipes de l’OL Académie. Elles sont toutes sur le pont à partir de samedi après-midi.

Ce vendredi (20h45), les joueurs de Pierre Sage ouvriront le bal tandis que les joueuses de Sonia Bompastor le refermeront dimanche soir (21h) à Montpellier. Entre les deux, c’est un week-end plus que chargé pour l’OL Académie et ses équipes. Quand certains changements ont été effectués durant la trêve hivernale, toutes les équipes du centre seront concernées par un match. Le début des hostilités débutera samedi non pas avec la réserve, mais bien les U17. En attendant que Jordan Gonzalez ne vienne prendre les commandes de l’équipe début février, les jeunes Lyonnais reprennent le chemin du championnat avec un déplacement à Clermont (15h). Auteur d’une première partie de saison très compliquée (8e, 20 points), l’OL doit faire mieux en 2024 même si l’objectif des play-offs est désormais bien loin avec sept points de retard sur l’AS Monaco.

Ce derby LAuRA lancera ce samedi de foot qui se poursuivra du côté de Décines et du GOLTC. Après un nul et une défaite le week-end dernier contre Chambéry, la réserve espère retrouver un peu le sourire avec la réception de l’Olympique de Valence. Retombés à la 7e place, les joueurs de Gueïda Fofana ont pris du retard et pointent à présent à huit longueurs de Lyon-La Duchère qu’ils affronteront le week-end. Contre le 12e de la poule K, une victoire ferait du bien à la tête et au niveau comptable avant un gros calendrier jusqu’à fin février (Vaulx-en-Velin, ASSP, ASSE). La page de samedi tournée, les yeux se dirigeront vers dimanche pour les plus fins observateurs de l’Académie.

Un choc pour les U19 afin d'oublier la Gambardella

Le programme démarrera dès 11h avec la première journée du championnat Élite pour les U19 féminines. Doubles tenantes du titre, les Fenottes lancent ce mini-championnat final à Meyzieu face à l’EA Guingamp. Elles seront suivies par leurs homologues masculins à 14h30. Après la désillusion de la Coupe Gambardella et cette élimination contre le FC Metz, les joueurs d’Amaury Barlet n’ont déjà plus que le championnat à jouer. Dauphin de l’AJ Auxerre, l’OL a pris une petite avance de quatre points sur le troisième. Seulement, dimanche, l’objectif sera avant tout de réduire l’écart avec le leader auxerrois qui débarque entre Rhône et Saône avec huit longueurs d’avance. Pour se remettre la tête à l’endroit, rien de mieux qu’un choc.

Enfin, le week-end de l’Académie prendra fin avec le retour de la réserve féminine. Un mois après la victoire contre Le Puy (1-0), les Lyonnaises retrouvent le chemin de la D3 avec un déplacement à l’AS Latte. Dans la course au titre, les coéquipières de Féérine Belhadj sont troisièmes, à une longueur de la tête, mais à égalité avec Grenoble, quatrième. Le club isérois qui viendra à Meyzieu dimanche prochain. De quoi pousser à éviter toute déconvenue dans ce déplacement à Latte.

Le programme :

Réserve : OL - Olympique de Valence, samedi 16h

Réserve féminine : AS Latte - OL, dimanche 14h30

U19 : OL - AJ Auxerre, dimanche 14h30

U19 féminines : OL - EA Guingamp, dimanche 11h

U17 : Clermont - OL, samedi 15h