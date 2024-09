Mercato : Youssouf Koné (ex-OL) s'engage avec un club algérien

Passé par l'OL entre 2019 et 2020, Youssouf Koné va découvrir le championnat algérien. Il a signé en faveur de la JS Kabylie.

Des nouvelles de Youssouf Koné. Un peu plus d'un an après son arrivée à Molenbeek, le défenseur de 29 ans poursuit le fil de sa carrière professionnelle en ayant paraphé lundi un contrat d'une saison, plus une année supplémentaire en option avec un club algérien. Le voilà désormais joueur de la JS Kabylie, formation dont le championnat doit reprendre en ce mois de septembre.

Suite à son passage éphémère à l'Olympique lyonnais, entre 2019 et 2020 (16 rencontres), le latéral gauche a écumé en prêt les compétitions européennes, entre l'Espagne et la Turquie, de Elche à Hatayspor, avant de revenir en France avec des expériences peu concluante à Troyes et à l'AC Ajaccio. Tout cela jusqu'en 2023, lorsqu'il quitte officiellement l'OL pour rejoindre librement le RWDM, appartenant lui aussi à la galaxie Eagle Football.

Son dernier match remonte au mois de mars

Il y disputera 12 matchs entre la première division belge et la coupe, dont 8 comme titulaire. Il n'est néanmoins plus apparu sous les couleurs d'une équipe professionnelle depuis le 3 mars 2024. L'international malien (17 sélections) retrouve ainsi le continent africain, où il essayera de se relancer après des dernières saisons difficiles en Europe.