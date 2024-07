OL féminin - Mercato : Kysha Sylla prolonge jusqu'en 2026

Défenseure internationale U23, Kysha Sylla a étendu son contrat avec l'OL. La voilà désormais liée aux Fenottes jusqu'en 2026.

Après Alice Marques lundi, une autre défenseure de l'OL a prolongé son bail en ce début de semaine. Ce mardi, c'était au tour de Kysha Sylla de voir son contrat s'allonger d'une année supplémentaire. Comme sa coéquipière, la jeune Rhodanienne est à présent liée à l'Olympique lyonnais jusqu'en 2026.

La Marseillaise de naissance n'est cependant pas prêtée à une autre équipe, au contraire de Marques, et devrait être une solution de rotation en charnière centrale aux côtés d'Alice Sombath, Vanessa Gilles et Wendie Renard. A 20 ans, elle compte sept rencontres de D1, dont cinq disputées la saison dernière. Elle a été titularisée à trois reprises par Sonia Bompastor.

Déjà trois fois championne de France

Venue au club en 2019 en provenance de l'OM, elle est internationale U23 depuis le mois de mars dernier. Championne U19 en 2022 et déjà trois fois victorieuse de la première division avec les grandes, Sylla incarne cette nouvelle génération vouée à prendre la relève des Renard et consorts. Elle avait signé son premier contrat professionnel en 2021.

Avec le départ de Griedge Mbock du côté de Paris, elle devrait bénéficier d'un temps de jeu encore plus important lors de l'exercice 2024-2025. "Je suis très heureuse de mon parcours et j’ai à cœur de continuer à progresser. A titre individuel, je vais travailler à l’entraînement pour obtenir plus de temps de jeu, a-t-elle affirmé. Sur le plan collectif, j’espère que nous allons remporter les trois trophées cette saison."