Mercato : Moïse Bombito souhaiterait rejoindre l’OL

Moïse Bombito avec le Canada (Photo by Sam Hodde / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Déjà sur les tablettes de l’Olympique lyonnais depuis plusieurs semaines, Moïse Bombito aurait la volonté de rejoindre le Rhône. Les pourparlers seraient en train de se poursuivre.

Après avoir annoncé qu’il n’avait pas l’intention d’être transféré à Botafogo, Moïse Bombito aurait émis le souhait de s’exiler à Lyon. Selon le média GiveMeSport, les discussions entre les deux clubs se poursuivraient, et le défenseur voudrait poser ses valises à l’OL. Cependant, aucun accord n’aurait été trouvé entre les deux parties pour le moment.

En quête de progression, le joueur des Rapids du Colorado aimerait évoluer dans un grand championnat européen. La formation de John Textor rentre ainsi parfaitement dans ses critères. Récemment, les dirigeants américains auraient refusé une offre d’environ 4,5 millions d’euros de la part de l'état-major lyonnais. Les Français seraient prêts à grimper jusqu’à 5 millions d’euros, néanmoins les Rapids trouveraient cette somme insuffisante.

De retour après la Copa América 2024

Dimanche 14 juillet, Moïse Bombito et sa sélection se sont inclinés aux tirs au but face à l’Uruguay, dans le cadre du match pour la 3e place de Copa América. Encore titularisé, l’international canadien aura disputé l’intégralité des six rencontres de son pays tout au long de la compétition. D’ailleurs, le Canada s’est fait éliminer par l’Argentine en demi-finale. Les coéquipiers de Nicolas Tagliafico s’étaient imposés 2-0 et ont ensuite remporté le tournoi.

À noter que le footballeur de 24 ans serait déjà de retour dans son club, avec lequel il est devenu l’un des meilleurs défenseurs de MLS. Il détient d’ailleurs la vitesse de sprint la plus élevée de son championnat, avec une pointe à environ 37,27 km/h.