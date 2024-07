Non-conservé par l'OL à l'intersaison, Philippe Boueye s'est engagé avec le club du Kosovo, le FC Prishtina.

À 20 ans, c'est une nouvelle vie et une nouvelle expérience que s'apprête à découvrir Philippe Boueye. Le jeune footballeur né au Niger en 2003 évoluait à l'Olympique lyonnais depuis 2012. Il y a fait toutes ses classes, jusqu'au groupe Pro 2. Mais il n'a finalement pas été conservé lors de cette intersaison. Sans contrat jusqu'alors pour l'année à venir, il a finalement trouvé un point de chute, toujours en Europe, au Kosovo.

Cinquième lors de la dernière saison de Superliga, le FC Prishtina a enregistré le renfort de ce footballeur polyvalent. Capable de jouer en défense comme au milieu, l'international U23 nigérien avait intégré les stages estivaux de l’UNFP fin juin. Lors de l'exercice 2023-2024, il avait pris part à six rencontres avec l'équipe réserve de l'OL en National 3 (quatre titularisations et deux entrées en jeu).

Il retrouve l'ancien sélectionneur du Niger

La carrière professionnelle de Boueye commence donc véritablement maintenant, mais il ne sera pas totalement dépaysé. En effet, il retrouvera une personne qu'il a déjà eu l'opportunité de côtoyer, Jean-Michel Cavalli. Sélectionneur du Niger de 2020 à 2023, il y a notamment croisé l'ancien Lyonnais. Aujourd'hui, il est le coach de la formation kosovar. "J'ai été invité par l'entraîneur principal, que je connais et qui me connaît assez bien. Il y a un projet très intéressant et très bon. Je suis heureux d'avoir également été sélectionné pour faire partie de cette organisation", a déclaré le joueur dans le communiqué du club.